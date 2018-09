Deutschlandrundfahrt, dritte Etappe, letzte Kurve vor dem Ziel: In vielversprechender Position setzt Patrick Konrad zum Endspurt an. Der Radprofi aus Niederösterreich in dem schwarz-türkisen Trikot zieht nach rechts, ein Konkurrent will nach links, Konrad stürzt. Die Folgen: ein blutiger Ellbogen, Schürfwunden an einem Arm und an beiden Beinen.

Am Abend kommentiert die Sprecherin seiner Mannschaft, des deutschen Teams Bora-hansgrohe: "Heut hat er Haut liegen lassen." Das ist nicht zynisch gemeint. Im Gegenteil, die Sprecherin zeigt Mitgefühl. Aber sie drückt eben die Härte aus, die im Radsport als normal gilt.

Patrick Konrad, 26 Jahre, geboren in Mödling, will es in dieser Kampfzone ganz nach vorn schaffen. Im Mai hat er beim Giro d’Italia den siebten Platz in der Gesamtwertung belegt, am vergangenen Wochenende schaffte er es beim Grand Prix von Kanada zweimal unter die besten zehn. Ende September steht in Innsbruck die Straßenrad-WM an, und dort will der Österreicher noch weiter vorn ankommen. Mit gut temperiertem Selbstbewusstsein sagt er: "Wenn an dem Tag alles passt, bin ich eine heiße Aktie fürs Heimrennen."

Konrad wuchs in einer sportlichen Familie auf. Sein Vater Wolfgang stieß als Läufer in die Weltklasse vor, seit 1989 organisiert er den Marathon in Wien. Patrick Konrad fuhr als Jugendlicher seine ersten Radrennen und trainierte gemeinsam mit Freunden in Niederösterreich. 2006 stand er bei den Radweltmeisterschaften in Salzburg noch an der Strecke und feuerte die Rennfahrer an. Zwei Jahre später wurde der Wiener Bernhard Kohl sensationell Dritter bei der Tour de France, ein Höhepunkt für den österreichischen Radsport – doch nur drei Monate später gab Kohl zu, dass er gedopt hatte.

Kohl war kein Einzelfall. Auch Lance Armstrong und Jan Ullrich erzielten ihre Erfolge mit unerlaubten Mitteln. Vor zehn Jahren raste der Radsport in eine tiefe Krise. Das Fernsehen übertrug keine Rennen mehr, Sponsoren gaben ihr Geld woanders aus, ab 2009 fand die Deutschlandrundfahrt nicht mehr statt.

Patrick Konrad entwickelte sich entgegen dem Trend. Die Sportart, die als Sumpf der Betrüger galt, faszinierte ihn weiter. Unbeirrt ging Konrad bei Jugendrennen an den Start. Wenn man mit ihm heute über Doping spricht, geht er in den Verteidigungsmodus und sagt trotzig: "Was hab ich mit 2008 zu tun? Ich will im Radsport meine eigene Geschichte erzählen. Und Vorbild für junge Fahrer sein."

Konrad ist 1,80 Meter groß und 64 Kilo leicht. Wenn er keinen Helm trägt, setzt er die Kappe mit den Sponsorenlogos auf, den Schirm immer cool nach hinten gerichtet. In den seltenen Augenblicken ohne Kopfbedeckung sieht man keine pflegeleichte Sportlerkurzhaarfrisur, sondern eine lange Tolle, die meist in sein schmales Gesicht hängt. Er ist ein introvertierter junger Mann, doch wenn er Vertrauen fasst, beginnen seine Augen zu strahlen.

Am Abend nach dem Sturz bei der Deutschlandrundfahrt ertasten die Hände des Physiotherapeuten die Folgen bei Konrad: Hüfte und Rippen sind geprellt, das Handgelenk ist gestaucht. Mitten auf dem Rücken kommt eine weitere Prellung dazu, denn Konrad ist auf das Funkgerät gefallen, über das ein Fahrer während des Rennens mit dem sportlichen Teamleiter Verbindung hält. Immerhin ist nichts gebrochen. Der Physiotherapeut tut, was er kann. Normalerweise massiert er gründlich die Beine, das geht jetzt nicht, wegen Konrads großflächigen Hautabschürfungen. Am Ende zieht der Patient ein kühlendes Eishemd und eine Eishose an. Die Nacht wird wohl schlimm. Doch am nächsten Morgen meint Konrad nur: "Ich musste mich im Bett halt ständig umdrehen."

Mit 19 Jahren, nachdem Konrad die Handelsschule absolviert hatte und anschließend beim Bundesheer als Sportler gefördert wurde, bestritt er in der Karibik die Tour of Tobago. Dort wurde der österreichische Radsportmanager Christian Pömer auf ihn aufmerksam. "Patrick hat eine Bandbreite von Talenten, wie man sie nur selten findet", sagt Pömer. "Er ist ein großartiger Bergfahrer, aber er kann auch ein Rennen im Sprint gewinnen. Und er hat eine hohe soziale Kompetenz. Er ist lustig, locker und ein super Teamplayer."

Heute ist Pömer sportlicher Leiter bei Konrads Team Bora-hansgrohe, das auch den Weltmeister Peter Sagan unter Vertrag hat. Der Rennstall betreibt einen aberwitzigen Aufwand. Das Budget liegt bei rund 20 Millionen Euro im Jahr. Um sechs Radfahrer auf die Deutschlandrundfahrt zu schicken, sind zwölf Mitarbeiter unterwegs. Sie bewegen sechs Fahrzeuge entlang der Rennstrecke, vom Mannschaftsbus bis zum Materialwagen. In einem Pkw rast der Physiotherapeut dem Feld voraus, misst den Wind am Ziel und gibt den Wert durch. Weil ein Radrennfahrer nur im Team Rennen gewinnen kann, gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Das Preisgeld beim Giro d’Italia oder der Tour de France streicht nicht der Fahrer ein, er verteilt es an die Mannschaft.