Hanna Jacobs, 30, ist Pfarrerin im "raumschiff.ruhr", einem Gemeindepionierprojekt in Essen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Seit eineinhalb Jahren schreibe ich an dieser Stelle, was ich in meiner Kirche alles ändern, abschaffen und erneuern würde. Während einige Leser vielleicht zustimmend mit dem Kopf genickt haben, schüttelten andere ihn entschieden. Ich schrieb aus einer bequemen Position heraus, nämlich als Vikarin, dem Namen nach nur Stellvertreterin. Das "Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung", wie es so schön-sperrig heißt, war für diese Zeit der Ausbildung erst einmal nur geborgt. Es fiel mir nicht schwer, von einer Position mit relativ wenig Verantwortung aus, auf die vielen großen und kleinen Momente zu verweisen, wo ich Luft nach oben sah.

Seit Anfang September bin ich nun Pfarrerin. Und das ausgerechnet auf einer Stelle, wo ich ganz schön viel neu gestalten und anders machen kann – und muss. Es ist fast so, als wolle mir jemand sagen: "Na, nun zeig mal, was aus den Verbesserungsvorschlägen geworden ist ..." Ich leite das raumschiff.ruhr, eine zwei Jahre junge Initiative der evangelischen Kirche in Essen, die jungen Erwachsenen einen Raum in der Kirche eröffnen will. Kein "Das haben wir schon immer so gemacht!" hält uns davon ab, das gemeinsame Glauben und Suchen so zu gestalten, dass es zu dieser Zielgruppe passt, der Generation Y. Vor einigen Monaten hat Andreas Öhler dieses Pionierprojekt der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Rubrik "So geht’s auch" (Christ&Welt Nr. 25/18) vorgestellt.

Die häufigste Frage, die mir seitdem, nicht selten von anderen Pfarrerinnen, gestellt wird: Und was machst du da jetzt genau? Als ob der auffällige Name und die Konzentration auf eine bestimmte Altersgruppe einen völlig anderen Arbeitsalltag mit sich brächten. Von außen betrachtet, sieht vieles erstaunlich ähnlich aus: Gespräche und Sitzungen, geistliche Formate vorbereiten und natürlich viele organisatorische E-Mails schreiben.

Es ist eher das Wie, das anders ist. Der Begriff "Ehrenamtliche" klingt plötzlich unpassend, weil er nach mithelfen, Kuchen backen und Aufgaben übernehmen klingt. Doch nicht die Beteiligten (eine offizielle Mitgliedschaft gibt es – noch? – nicht) entlasten mich bei meiner Arbeit, vielmehr ist es meine Aufgabe, sie darin zu unterstützen, Spiritualität und Gemeinschaft zu leben, so wie es ihnen entspricht.

Das Kirchenbild ist, bei allen vorbereitenden Treffen und gefeierten Andachten, ein anderes: Kirche ist nicht, was die eine macht, während die anderen zugucken oder mithelfen. Kirche ist ein Gemeinschaftsgeschehen. Sie ist, was sich ereignet, wenn – und jetzt muss ich doch einen Moment ganz traditionell lutherisch werden – Menschen sich versammeln, um das Evangelium zu hören, um getauft zu werden und zusammen Brot zu brechen. So steht’s jedenfalls seit knapp 500 Jahren im Augsburger Bekenntnis. Das Bild von Kirche ist, bei allem Neuen und anderen, doch ein altes.