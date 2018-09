Er ist schwer körperlich behindert und an den Rollstuhl gefesselt. Doch der selbst ernannte Dämonologe Thomas Kovacs besitzt große Überzeugungskraft. Im Hinterhof einer langsam zerbröckelnden Mietskaserne erzählt er von seiner Tätigkeit als "unabhängiger Exorzist". Im Unterschied zu seinen katholischen Kollegen, sagt er, verfüge er über ein raffiniertes Instrumentarium. Um die teuflische Präsenz zu verbürgen, müssten sich seine "Klienten" einem ersten Test unterziehen. "Mit aller gebotenen Dramatik" lese ihnen der Teufelsaustreiber ein Kochrezept in Latein vor. Wenn sie darauf reagieren, etwa indem sie nicht "Wie lecker" sagen, so sei dies der Beweis dafür, dass Satan gerade anderswo am Werk sein müsse. Hat Kovacs jedoch dämonische Gegenwart registriert, frage er: "Wie viele seid ihr? Wie heißt ihr?" Eine Antwort darauf sei für die bösen Geister verpflichtend. Der verstorbene Wiener Kardinal Hans Hermann Groër habe ihn sogar einmal zu einem – natürlich vergeblichen – Exorzismus in eine psychiatrische Klinik mitgenommen. "Du reinster Engel" habe ihn der Kirchenfürst genannt.

Der Exorzist im Rollstuhl ist nur eine der Gestalten aus dem merkwürdigen Panoptikum, das der Wiener Journalist Clemens Marschall in der neuen TV-Miniserie Rokko’s Adventures versammelt hat, die der ORF nach einigen Verschiebungen nun ab Dienstag nächster Woche ausstrahlt.

Seit über zehn Jahren betreibt Marschall unter diesem Titel ein Außenseiter-Magazin, das er im Alleingang mit Texten füllt und in dem er konsequent den Randfiguren der Gesellschaft nachspürt. Dafür trieb er sich nächtelang in Vorstadtspelunken herum, besuchte Subkulturveranstaltungen oder freundete sich mit den leichten Mädchen aus der Rotlichtszene an. Er traf auf die Veteranen zahlloser Alkoholnächte, auf verkannte Poeten, abgehalfterte Rockstars, verblühende Schönheiten oder Lebenskünstler, die gerade mal so über die Runden kommen. Sie alle sind auf die eine oder andere Weise gescheiterte Existenzen, Verlierer des Rattenrennens in einer turbodynamischen Gesellschaft, existieren in sozialen Nischen, die kaum ein Blick von außerhalb erreicht, haben zumeist nichts zu verlieren und verschwinden allmählich aus ihrer Umwelt, so wie eine lange Abblende ganz langsam das Bild auf der Leinwand verblassen lässt. Oft weiß man nicht, ob sie gestorben oder nur irgendwo verloren gegangen sind.

Viele Jahre hat Marschall mit dem befreundeten Fotografen und nunmehrigen Kameramann Klaus Pichler in den Nachtcafés und den Tränken der Nachtschwärmer recherchiert und dokumentiert, wie diese Welt der Außenseiter unerbittlich sich selbst abhandenkommt. Als endlich vor zwei Jahren ihr grandioser Text-Bild-Band Golden Days erschien, war ein großer Teil der heruntergekommenen Absturzhütten bereits abhandengekommen.

Marschall ist ein Flaneur an den Rändern der Stadt, ein Chronist verschwindender Welten, die man nur durch teilhabende Beobachtung erkunden kann. Seine Entdeckungen stellt der Scout nun noch einmal in seiner TV-Serie vor. Darin unternimmt ein fiktiver Studienabbrecher namens Rokko, welcher der Arbeit aus dem Weg zu gehen versucht, Expeditionen in die dunkelgrauen Reviere der Stadt.

Dort trifft er etwa auf die ehemalige "Schotterhure" Maria, die einige Jahre am Gürtel auf den Strich ging, und ihren Gefährten Moldi. Die beiden haben einen Ausflug zum Heustadlwasser, einem toten Donauarm im Prater, gemacht und sind bei der Imbissstation eines Bootsverleihs eingekehrt. Die beiden sind fast ein Liebespaar, so genau lässt sich das nicht feststellen. Moldi fuhr früher als Matrose zur See, Nichtschwimmer ist er trotzdem noch immer. "Mach den Pinguin", kommandiert Maria, und Moldi watschelt unbeholfen durch den Gastgarten. Dann muss der gestrandete Seemann in einem klapperigen Tretboot hinaus aufs Wasser. Marschall und sein Kameramann Pichler haben gerade noch einen dieser verwunschenen Orte festhalten können, den es heute schon nicht mehr gibt.

In einer anderen Episode erklärt die einstige "Porno-Queen" Sybille Rauch den Zusammenhang zwischen Sex und Kokain ("ohne eine gefüllte Nase schaffst du den Job nicht") und berichtet, wie ihre Karriere in einer ausgedehnten Bordell-Tour endete. Dann erzählt der Schlagzeuger Ronnie Rocket Superstar, wie er vor fast 40 Jahren mit dem Hit Südseeträume, den er für seine Band, die Rucki Zucki Palmencombo, schrieb, Millionen scheffelte und alles wieder zum Fenster hinauswarf. Schließlich klärt der bekennende Koprophage DJ Restposten den Feldforscher Rokko ausführlich über die Details von "Kaviar-Sex" auf. "Beim ersten Mal muss jeder speiben", erklärt er mit ernster Miene. Und zum Schluss singt der Liedermacher Voodoo Jürgens in der Psychiatrie auf der Baumgartner Höhe einen seiner Gassenhauer.

Rokko’s Adventures ist definitiv kein Jugendprogramm, weshalb sich der ORF über Monate sträubte, diese Stadterforschung der anderen Art auszustrahlen. Jetzt ist es aber endlich so weit. Am 18. September geht’ s los.