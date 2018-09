Hey, wo fliegst du hin? Eine Szene aus dem Video "Bird transformation" der Künstlerin Ana Mendieta © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co., New York; Foto: Poul Buchard/Brøndum & Co.

Wer "Wildnis" sagt, stammt aus der Zivilisation. Und wenn eine Kunstausstellung den Titel Wildnis trägt, dann wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer westlichen Metropole stattfinden. Spätestens seit der Romantik gilt ja dort die unkultivierte, archaische, schauerlich stimulierende Natur vielen modernen Schriftstellern, Pädagogen und Künstlern als kreativer Sehnsuchtsort.

Die Schirn Kunsthalle Frankfurt widmet dieser Sehnsucht in diesem Herbst eine große Themenausstellung. Rund 100 Werke, entstanden im Laufe der letzten 150 Jahre, zeigen, wie Künstler ihre Vorstellungen des alternativen Naturortes reflektierten und wie diese Vorstellungen ihr eigenes Kunstschaffen prägten. Vertreten sind rund 35 Künstler, darunter Carleton E. Watkins, Max Ernst, Gerhard Richter, Richard Long und Julian Charrière.

Man sieht schon, die Wildnis in der Kunstgeschichte ist extrem groß und taucht in sehr unterschiedlichen Epochen auf, in der Romantik, im Primitivismus, der Art brut oder der Land-Art. Mit dabei sind in Frankfurt einige Schlüsselwerke, zum Beispiel von Henri Rousseau, einem ehemaligen Zollangestellten in Paris. Der Autodidakt und Vertreter des naiven Primitivismus malte den Dschungel so, wie er ihn am liebsten imaginierte: idyllisch und klar geordnet, selbst wenn sich Tiere darin zerfleischten. Sein Werk Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope zeigt solch ein Schauspiel. Das Töten einer Antilope durch einen Löwen verklärt sich zu einem neckischen Lustspiel. Dabei tropfen winzige Blutspuren ansehnlich gerade hinunter. Drum herum wächst jedes Blatt aufgeräumt und ordentlich an seinem vorgesehenen Platz.

Ein weiteres Hauptwerk stammt von Asger Jorn. Der Däne ist ein später Meister der expressionistischen Malerei und Mitbegründer der Künstlergruppe Cobra. Dieses internationale Künstlerkollektiv entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und sah im Kindlichen und Wilden eine Quelle für Freiheit und Kreativität, die gegen den Akademismus ausgespielt wurden. Auf seinem Gemälde Cobragruppe assoziierte Jorn wilde Tiere mit dem Image des wilden Künstlers. Die Wahlverwandtschaft, die Künstler gern mit den sogenannten Wilden eingegangen wären, versteht sich auch als Rebellion gegen den gerade erst beendeten Nationalsozialismus und dessen Kulturpolitik.

Die Aura der unberührten Natur wurde schließlich in der Land-Art unmittelbar mit den Kunstwerken verbunden. Heinz Mack installierte in den Sechzigerjahren in der Sahara etliche Lichtstelen, Spiegel und Kuben, ein Video hielt das Lichtspiel zwischen Natur und künstlichen Objekten fest. Mack wollte einen Raum der Kunst in der Wildnis schaffen, eine Utopie, die nicht mehr nur auf der Leinwand, sondern vor Ort realisiert wurde. Somit war die Wildnis keine Projektionsfläche mehr, sondern ein unmittelbarer Teil des Werks.

Doch denkt man vom Objekt zum Subjekt, das heißt von der Wildnis zum Wilden, dann stößt man unweigerlich auch auf die düstere Kehrseite des Topos. Dann muss man darüber sprechen, wie Westmächte im Kolonialismus mit den vermeintlichen Wilden, den "Unzivilisierten", mit deren Land und den Kunst- und Kulturgütern umgingen. Dann muss man daran denken, wie Fotoexpeditoren aus den Indianervölkern kostümierte Klischees machten oder wie ein angeblich linker, aufgeklärter Geist der Moderne die von ihm so genannten primitiven Völker bevormundete. Verzückte europäische Gelehrte und Künstler stellten erwachsene Afrikaner auf dieselbe Entwicklungsstufe wie Kinder, ihre "magisch primitive" Kultur sollte schließlich nur durch die westliche Reflexion und Weiterverwertung zu einem Stück Hochkultur werden.

Jedoch werden diese Aspekte in der Schirn-Ausstellung höchstens am Rande thematisiert. Da der Fokus auf der Natur und den Tieren liegt, werden der Mensch und damit auch die Idee des "Wilden" umschifft. Darf man das? Ist ein Ausstellungshaus nicht dazu verpflichtet, auch die Abgründe einer Themenlandschaft aufzuzeigen?

Natürlich, eine konzentrierte Themenausstellung hat ihre Grenzen. Zugutehalten muss man der Kuratorin Esther Schlicht zudem, dass sie nicht in die vermessene Falle tappt, die Bevormundung der "Wilden" im Primitivismus in einer kleinen Sektion der Ausstellung verkürzt abzuhandeln, nur um ein gutes Gewissen zu bewerben. Allerdings lässt sich einwenden, dass ein Thema erst durch die Aufbereitung auch seiner Widersprüchlichkeiten aufschlussreich und interessant wird.

Zumindest der Konzeptkünstler Julian Charrière, 1987 geboren und die coole Antwort auf den romantischen Abenteurer, stellt die Tradition der künstlerischen Wildnis-Kreationen infrage. Seine Alpenfotografien sind in Wirklichkeit Erdhügel auf Berliner Baustellen, die er mit dem Feuerlöscher besprüht. Eine Wahrheit von Kunst ist eben auch die Lüge.

Die Ausstellung in der Schirn Kunsthalle läuft vom 1. November 2018 bis zum 3. Februar 2019.