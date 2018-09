Als Schnäppchenjäger muss man wachsam bleiben. Ich sammele nicht nur Coupons aus den Supermarkt- und Drogerie-Prospekten, sondern habe vor allem Online-Portale, bei denen man Rabattmarken und Gutscheinzettel selbst ausdrucken kann, immer genau im Auge. Auch die Kunden-Apps von den großen Ketten habe ich auf dem Handy, denn in deren Bonus-Clubs gibt es immer wieder exklusive Rabatte. Letztens war zum Beispiel eine kleine Packung Windeln gratis, ich musste nur den Barcode in der App vorzeigen. Und dann gibt es auch noch Cashback-Aktionen: Steht auf der Verpackung etwas wie "Jetzt gratis testen!", kann man sein Geld zurückbekommen, wenn man den Kassenzettel einschickt. Bei Punkteprogrammen wie Payback bin ich sowieso dabei. Oft sind mehrere Aktionen kombinierbar, dann schlage ich zu, schließlich bin ich ein echter Couponer. So nennen sich Leute, die ihre Schnäppchenjagd mit den Rabattmarken systematisch planen. Das Couponing kommt aus den USA.

