Er war ein Pionier, wollte Unbekanntes erforschen und tiefe Geheimnisse entschlüsseln. Und da es mit dem Kindheitstraum vom Fliegen nicht geklappt hatte, verlegte er sich auf ein anderes Terrain. Technische Entwicklungen, an denen er beteiligt war, waren dabei sehr von Nutzen. Bald verbanden sich mit seinem Namen Bilder von Lebewesen in atemberaubenden Welten, die man so nie zuvor gesehen hatte und die er auf seinen abenteuerlichen Reisen ans Licht der Öffentlichkeit beförderte. Mit vielen Filmen – einer erhielt zugleich die Goldene Palme und den Oscar – wurde er zum populären Lehrer eines wissbegierigen Publikums. Dabei war er aufgrund kaum nachvollziehbarer Widersprüche in seinem Denken und Handeln oft umstritten, Kritiker nannten ihn egoistisch und skrupellos. Andererseits gab es sogar Landsleute, die ihm den Beinamen "Nachfahre Noahs" verliehen. Was auch immer ihn antrieb, rastlos suchte und fand er neue Drehorte, schrieb Bücher und hielt Vorträge; daneben leitete er ein Museum, ließ Schiffe bauen oder restaurieren. Mit zunehmendem Alter wandelte sich der Marineoffizier und zweifache Ehrendoktor dann immer mehr zum Umweltschützer. Privat scherte sich der Patriarch mit der roten Mütze gleichfalls nicht um Konventionen, neben seiner Ehe führte er über Jahrzehnte eine Zweitbeziehung. Die Kinder der Parallelfamilien waren sich nie grün, auch nicht nach seinem Tod im gesegneten Alter. Vier Enkel und Enkelinnen aber setzen heute auf je eigene Art das Lebenswerk fort. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 37:



Er soll den Eidgenossen 1386 bei Sempach zum Sieg verholfen haben: Arnold Winkelried zog die Spieße der Gegner auf sich und öffnete eine Gasse. Diese Tat wird um 1476 erwähnt, dann im "Huterlied" 1533. Im "Chronicon Helveticum" (1563 und 1564) des Aegidius Tschudi erhielt der Held einen Namen