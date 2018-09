Der größte Widerstand, den es für Theatermenschen heute zu überwinden gilt, ist offenbar das Theater selbst. Der Kampf gegen das herkömmliche "Vorspielen" prägt das Milieu. Viele Inszenierungen, die ich in den letzten Jahren sah, wirkten so, als sei der Darsteller auf der Bühne dazu da, uns vor dem Stück, der Aufführungstradition und dem toten Autor zu beschützen. Er steht an der Rampe wie ein Mediator. Schlimmstenfalls wie ein Türsteher.

Und hinter ihm, als graue Eminenz, verbirgt sich der oberste Herr des Theaters, der Spielleiter. Er ist der wahrhaft freie Mann im ganzen System. Er ist derjenige, der aus den Stücken jene Figuren und Motive "herausholt", die ihn "interessieren".

Zu den liebsten Floskeln, mit denen vor allem jüngere Theaterleute und -kritiker über klassische Autoren sprechen, gehören die Begriffe "sperrig" und "verstaubt". Regisseure werden verehrt, weil sie "sperrige" Texte Schillers oder Lessings für uns zurichten. Die anspruchsvollen, komplex formulierenden Autoren liefern Widerstände, die zu überwinden sind – Widerstände, welche die Regie-Genies zu unserem Komfort aus dem Weg räumen. In ihrem Schatten sind die Schauspieler bloße Erfüllungsgehilfen, Angehörige einer szenischen Putztruppe, die sich für das Regiekonzept in den Kampf stürzen – mit dem Publikum, der eigenen Scham und vor allem: mit der Figur, die sie zu spielen haben.

Man könnte meinen, die oberste Erlöserfigur des deutschen Theaters ist der Schauspieler Joseph Tura aus Ernst Lubitschs genialem Theaterfilm Sein oder Nichtsein (1942). Tura (gespielt von Jack Benny) ist ein selbstgefälliger Tragöde im von den Nazis besetzten Warschau, der Abend für Abend den Hamlet spielt und, während er seinen zentralen Monolog ("Sein oder Nichtsein") spricht, hinter den Kulissen von seiner Frau betrogen wird. Auf der Bühne, in der Erfüllung seiner Rolle, ist er ein hohler Eindruckschinder, von dem es heißt, er mache mit Shakespeare, was die Nazis mit Polen gemacht haben. Unseren Respekt (und den seiner Frau) erringt Tura in dem Moment, als er sich nicht mehr mit dem Schicksal auseinandersetzt, welches ihm Shakespeare auf der Bühne bereitet, sondern als halsbrecherisch improvisierender Theaterkünstler der tatsächlichen Weltkatastrophe die Stirn bietet. Erst als er seiner Rolle, seinem Wams, seinem Repertoire entkommt, wird er groß. Tura als Hamlet – das ist eine Spottfigur. Aber Tura als listiger Autor der eigenen Lebensrolle ist ein Genie – und womöglich das geheime Vor- und Wunschbild des aufgeklärten Schauspielers von heute. Die Entwicklung Turas würde er gern mit eigenen Mitteln nachvollziehen.

Der typische Bühnenkünstler der Gegenwart scheint immer kurz davorzustehen, das Rollenkostüm abzuwerfen. Er befindet sich im konstanten unterschwelligen Aufruhr gegen seine Figur – ja gegen den Zwang zur Rolle an sich. Er meint, dass er nicht mehr ernst genommen wird, wenn er seinen Beruf ganz ernst nimmt. Er ist in der Klemme; ein unfreier, zur Ironie gezwungener Mensch.

Aus dem "rauchenden Schauspieler" bei Brecht, der zu den Vorgängen auf der Bühne und dem eigenen Spiel kühle Distanz bewahrt, ist der höhnisch auf sein eigenes Spiel herniedergrinsende strafende Schauspieler geworden. Wen straft er? Das Publikum (für dessen Naivität und Trägheit), die Figur (für deren Eigensinn) – und nicht zuletzt sich selbst (für seine Selbstauslieferung ans Theatersystem).

Dieser immanente Hohn prägt das deutsche Theaterleben. Aber er belebt es auch und zwingt es zur dauernden Verwandlung. Bezeichnend ist, dass die schärfsten Kritiker des Theaters selbst Theaterleute sind – solche, die dem "System" entstammen und zu erkennen geben, wie glücklich sie sind, dass sie es überstanden haben. So stellte der Schauspieler Fabian Hinrichs auf dem wichtigsten Fest der Branche, dem Berliner Theatertreffen, fest, das Gros seiner Kollegen bestehe aus "Dar-Gehern" und "Dar-Stehern". Künstler habe er auf Bühnen kaum entdeckt, stattdessen eine öde Masse, "den gleich aussehenden Autos auf unseren Straßen ähnlich".

Der Regisseur und künftige Intendant des Theaters von Gent, Milo Rau, sprach, ebenfalls beim Theatertreffen, von der "KZ-Manier des deutschen Stadttheaters", in welchem Lagerleiter den Ausführenden vorschrieben, was sie aufzuführen hätten. Er hat sich für den KZ-Vergleich schnell entschuldigt, aber dass er ihm unterlaufen ist, lässt auf die Aggression schließen, die er dem "System" entgegenbringt. Er will seiner Bühne in Gent lauter Regeln auferlegen, die vor allem einen Sinn haben: Sie sollen verhindern, dass sein Theater einem deutschen Theater ähnelt. (Beispielsweise müssen in jeder Genter Theaterproduktion mindestens zwei Sprachen gesprochen werden; es müssen in jeder Aufführung mindestens zwei Menschen mitwirken, die keine Schauspielausbildung haben; und vor allem: Sollte klassischer Text auf der Bühne gesprochen werden, so darf dieser "maximal 20 Prozent der Vorstellungsdauer ausmachen".)