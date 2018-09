Der stern sieht Deutschland "kippen", den Staat "scheitern", als stünde BRD für "Bananenrepublik Deutschland". "Berlin wird Weimar", unkt die Frankfurter Rundschau, und der Princeton-Historiker Harold James beschwört die "Gespenster von Weimar". Darf’s auch ein bisschen weniger sein? Wer den Chemnitzern einen "Pogrom" unterstellt, ist auch nicht ganz firm in Geschichte. Ein reeller Pogrom wie der von Odessa 1905 hat 2500 Juden das Leben gekostet; 200.000 sind damals geflohen.

Die Weimar-Analogie rollt so glatt über die Lippen wie "Mob" und "Hetzjagd". Doch hält die Weimarer Republik keinen Vergleich mit der Berliner aus. Die Erste Republik war von Anfang an zum Scheitern verdammt, und die Feinde dieses demokratischen Experiments Republik lauerten im Äußeren wie im Inneren.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Die mörderischen Reparationen verhinderten das stete Wachstum, das dem Jungstaat ein stabiles wirtschaftliches Fundament, mithin Legitimität hätte verschaffen können. Die Gebietsverluste im Osten, das Versailler "Diktat" mit seiner einseitigen Kriegsschuld-Zuweisung schürten den Nationalismus und Revanchismus aller Parteien. Argwohn und Angst konnten den Erben Wilhelms keine neuen Freunde in Europa verschaffen.

Weimar blieb ein Paria-Staat, umzingelt, verfemt und wehrlos, wie die Ruhr-Besetzung 1923 bis 1925 zeigte. Mit über 30 Prozent Arbeitslosigkeit versetzte die Weltwirtschaftskrise der Demokratie nach 1930 den Todesstoß. 1928 holte die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen; 1932 waren es 14-mal mehr. Die KPD verdoppelte ihren Anteil. Unregierbarkeit erfasste das Land. Kabinette hielten sich im Durchschnitt nur acht Monate lang; Bonn/Berlin hat nur acht Kanzler in 70 Jahren erlebt. Die Weimar-Demokratie wurde systematisch von den linken und rechten Totalitären zerrieben.

Dagegen mutet die Bundesrepublik wie ein Märchen an. Marshallplan statt Reparationen, Freihandel statt Protektionismus, Einbettung in EU und Nato statt Einkreisung. Statt Revanchismus die Eingliederung von 14 Millionen Flüchtlingen aus den verlorenen Ostgebieten. Umzingelt wird das Land heute nur von Freunden – zum ersten Mal in seiner Geschichte. Statt Verelendung erblühte das Wirtschaftswunder: Es folgte stetes Wachstum mit nur kurzen Abschwüngen.

Noch größer war das Politwunder. Deutschland, das angeblich einen "Sonderweg" beschritten hatten, entpuppten sich als Musterländle der liberalen Demokratie – mit in Stein gemeißelter Gewaltenteilung, unveräußerlichen Grundrechten (die es in Weimar nicht gab) und Parteien, die sich in der breiten Mitte zusammenballten, derweil sie in Weimar zu den Extremen drängten. Eine Zahl ersetzt eine Bibliothek: 72 Prozent sind sehr/ziemlich mit der Demokratie zufrieden. Und diese Festung werde die AfD nun sprengen?

"Nu mach mal halblang", sagt der Berliner. In Weimar ging schief, was nur schiefgehen konnte. In Berlin fehlen die tödlichen Herausforderungen. Es quälen die Flüchtlingskrise und eine Merkel-Regierung, die sich nach 13 Jahren verbraucht hat. Diese Verwerfungen lassen sich glätten; gegen Massenarbeitslosigkeit und Einkreisung konnten sich die Weimar-Demokraten nicht durchsetzen. Oder so: Wo sind heute die Nachfahren der NSDAP und KPD, die 1932 die Mehrheit des Volkes hinter sich hatten? Weimar ist heute eine Stadt, kein Omen.