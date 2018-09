"Wenn mich heute hier einer sieht, bin ich tot", sagt Matthias zu mir, während wir in der Menschenmenge Richtung Bühne geschoben werden. Ich bin aus Berlin in meine Geburtsstadt Chemnitz gekommen, um dabei zu sein beim Konzert von Kraftklub und anderen Bands gegen Fremdenfeindlichkeit, das sie nach den rechten Ausschreitungen organisiert haben. Wäre ich an diesem Tag nicht hier, säße Matthias vielleicht zu Hause vorm Fernseher, zum Konzert wäre er jedenfalls nicht gekommen. Es ist nicht die Sorte Veranstaltung, die er besuchen würde.

Mit Matthias war ich früher auf der Schule, in derselben Klasse. Auf Facebook hatte er gesehen, dass ich in Chemnitz bin, und gefragt, ob wir uns nicht treffen wollten. Ich fragte: Kommst du mit zum Konzert? Er sagte: Okay.

Matthias sieht nicht aus wie jemand, der Angst hat. Und auch nicht wie jemand, der Angst haben müsste. Eigentlich sieht er eher wie jemand aus, vor dem man auch ein bisschen Angst haben kann. Er ist groß und kräftig. Die aufreibende Arbeit in einem Altenheim hat Spuren an ihm hinterlassen. Sein Gesicht, das ich kenne, seit wir zusammen im Kindergarten waren, ist massiger geworden.

Warum also glaubt er, sein Leben wäre bedroht, wenn er hier auf dem Konzert gesehen würde? Gesehen, von wem eigentlich?

Vielleicht sei das etwas übertrieben gewesen, sagt er nun auf meine Nachfrage. Aber hier würden wirklich Leute herumlaufen, die Leute fotografieren. Wenn ihn bestimmte Leute aus bestimmten Kreisen von Chemnitzer-FC-Anhängern erkennen würden, von denen Matthias sagt, dass sie gern ein bisschen Stunk machten, und mit denen auch er ab und zu unterwegs sei – das könnte brenzlig werden.

Aber nicht nur das bereitet Matthias Unbehagen. Es gibt viele Gründe, warum er nicht zum Konzert gekommen wäre, hätten wir uns nicht heute nach vielen Jahren wieder einmal verabredet. "Warum feiern die Leute? Ein Mensch ist ermordet worden", sagt er, da steht gerade Trettmann auf der Bühne, mit seinem Lied Grauer Beton. Es ist eines meiner Lieblingslieder, eigentlich eine der schönsten Balladen über Chemnitz. Ich habe es noch nie live gehört, möchte mitsingen, aber stehe stumm neben meinem alten Schulfreund und höre ihm weiter zu. Ein Konzert könnten die Toten Hosen doch jeden Tag geben, sagt Matthias. Alle wollten von dem Mord nur profitieren. Das sei seine Meinung, und die sei weder rechts noch links.

Inzwischen hat sich Matthias eine dunkle Sonnenbrille aufgesetzt. Vielleicht, um sich vor den Leuten mit den Kameras zu schützen, vielleicht aber auch, um die Stimmung, die ihn umgibt, ein wenig von sich fernzuhalten. "Chemnitz!", ruft Trettmann von der Bühne, "wisst ihr, was mich wirklich ankotzt? Wie der Tod von Daniel vereinnahmt wurde. Das ist wirklich das Allerletzte."

Vor uns tanzen junge Leute mit ihren Kindern auf den Schultern. Ein älterer Herr mit Hund gesellt sich eine Weile zu uns. Aus Nürnberg sei er gekommen, und den Kleinen, also den Hund, habe er ja nicht zu Hause lassen können. Ringsum stehen Menschen auf ihren Balkonen. Das letzte Deck eines großen Parkhauses hinter uns ist zur Aussichtsplattform für ein paar Hundert Leute geworden. Auf dem Dach gegenüber schlagen zwei Gestalten Räder. Das ältere Pärchen, das lächelnd nebeneinandersteht und das bunte Treiben beobachtet, sieht ein bisschen aus wie meine Eltern. Oder wünsche ich mir das nur, weil meine Eltern nicht hier sind? Ich bekomme SMS von Freunden aus anderen Städten, von meinem Mann, der zu Hause in Berlin mit meinen Kindern das Konzert im Livestream anschaut. Alle sind sehr berührt. 65.000 Menschen. Wow! Ein Glücksmoment! Aber ich stehe hier wahrscheinlich mit dem einzigen Menschen auf diesem Platz, der das, was an diesem Abend in Chemnitz passiert, nicht in Ordnung findet.

Matthias will mir alles erklären. Hier und jetzt. Und am liebsten alles auf einmal.