Als der Architekt Hans Poelzig 1929 sein Stummfilmkino am Rosa-Luxemburg-Platz fertigstellte, hatte die Cinematografie noch einen lasterhaften Ruf. Kokett nannten die Betreiber ihr Lichtspielhaus deshalb auch "Kino Babylon".

Heute bringt dort Jesus jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr an die 300 junge Großstadt-Christen dazu, in den Lobpreis christlicher Songwriter einzustimmen und in meditativer Anbetung zu verharren. Danach wird diese "aufklappbare Kirche" eingepackt, am Nachmittag läuft wieder das übliche intellektuelle Programmkino.

An Orten zu zelebrieren, wo man die Kirche nicht vermutet, das ist die Geschäftsidee des spendenfinanzierten evangelikalen Berlinprojekts. Die beiden Pastoren Christian Nowatzky und Konstantin von Abendroth hatten in ihrem Theologiestudium neue urbane Missionsformen ausgelotet und stießen 2003 auf den New Yorker Timothy Keller. Dessen Redeemer Presbyterian Church brachte Stadt und Evangelium auf neue Weise zusammen, mit einer Vorgehensweise, die an Partisanen erinnert: aus der Deckung kommen, losschlagen und wieder verschwinden.

Wenn niemand mehr in die Kirche geht, muss die Kirche eben zu den Leuten kommen, dachten sich die Projekterfinder. Die Gemeinde konstituiert sich nicht mehr im Gotteshaus, sondern in biblischen Hauskreisen, die man im Berlinprojekt "Sofagruppen" nennt. Nowatzky und von Abendroth übertrugen das New Yorker Modell 2005 auf Berlin. Als Zielgruppe hatten sie die Zuzügler im Blick, vielfach Singles oder junge Familien mit kleinen Kindern, die sich neu orientieren in einem anonymen Umfeld. Ein komplexes seelsorgerisches Beratungsangebot kombiniert mit Mission war die Idee.

Sonntags füllt sich gemächlich das Foyer, die meisten kommen allein, als suchten sie erst mal Sinn und dann vielleicht Anschluss. Sie zapfen sich Kaffee aus den Chrombehältern, nehmen den Pappbecher mit in den Kinosaal. Wo der Glaube ein Senfkorn ist, bleibt das Popcorn draußen. Gott ist hier wirklich lieb, ein Gott der Lounges und weniger der Launen. Bequeme Kinosessel sind in, drückende Kniebänke sind passé. Hier geht es um den Herzensflow und Seelensmoothie. Im Himmel hat der Herr ein Zimmer frei, auf Erden muss man nur die Tür finden.

Christus als Sinnstifter urbaner Hipster, das kommt an. Auch wenn der Prediger von Abendroth im Ton einer WG-Frühstücksrunde beim alten Jakob ein "Loch in dessen Gefühlswelt" ausmacht. Eine solche Instant-Kirche braucht eine gute Logistik: Das motivierte Team von 17 Mitarbeitern sorgt jede Woche für Musik, Technik, Transport, Blumenschmuck, für externe Kinderbetreuung und die Verteilung des Abendmahls. In der dritten Reihe des Saales lungert der Filmregisseur Ernst Lubitsch, die obligatorische Zigarre im Mund. Die Zeremonie lässt ihn kalt. Er ist aus Holz.

