Die zweite Hälfte des Lebens ist die schönere, schreiben Eckart von Hirschhausen und der Neurowissenschaftler Tobias Esch in ihrem neuen Buch. Aber wieso sollte man mit 57 besser drauf sein als mit 17? Warum wollen so viele Menschen ewig jung bleiben? Und was ist mit Altersstarrsinn?