Ein Ferrari bringt für Cristiano Ronaldo die Erlösung. Doch es ist kein Sportwagen, der den Superstar von Juventus am Sonntagnachmittag in Turin zum für ihn typischen Freudensprung mit halber Drehung animiert. Es ist ein Geschenk des Verteidigers von Sassuolo Calcio, dem Gegner im Heimspiel. Gian Marco Ferrari scheitert in der 50. Minute an dem Unterfangen, den Ball nach einer Ecke aus der Gefahrenzone zu befördern oder zumindest zum eigenen Torwart. Er köpft ihn ungelenk gegen den Pfosten. Von dort prallt die Kugel vor die Füße Ronaldos, der trifft aus zwei Metern ins Tor. Der Torjäger vollführt beseelt seinen Ronaldo-Rittberger, das ganze Stadion gerät in Ekstase, ganz Turin, ja halb Italien ist erleichtert. Denn etwa so groß ist die Fangemeinde der "Vecchia Signora", der alten Dame, wie Juventus genannt wird.

