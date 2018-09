Denken Sie etwa, die Welt drehe sich nur noch um Seehofer? Dann kennen Sie das Grußwort des künftigen Chefdramaturgen der Ruhrfestspiele nicht, der gerade beteuert hat: "Neue Formate zu konzipieren, einen offenen Ort der Begegnung zu entwerfen, anziehend, spannend, gegenwärtig und wichtig für die Besucher*innen und die Künstler*innen, ist mein leidenschaftliches Anliegen." Haben Sie das nicht gewusst? Dann sollten Sie sich Ihrerseits leidenschaftlicher mit der Welt der Verlautbarungen befassen. So schwer ist das nicht: "Interessierte Besucher können sich auf der Lebensfreude Herbstmesse Hamburg 2018 informieren." – "Die vielfältige Kulturlandschaft Hessens lebt auch von kleinen Perlen auf dem Land, die oft von Ehrenamtlichen liebevoll betreut werden." – "Sie tragen maßgeblich zu einem tieferen gegenseitigen Verständnis bei und gestalten die Auseinandersetzung im vorpolitischen Raum wesentlich mit." – "Der Spaß beginnt mit der heutigen Veröffentlichung der Final Fantasy XV Pocket Edition HD für Nintendo Switch." – "Gänsehaut pur! Das erwartet das Publikum im konzert theater coesfeld, wenn Klänge des argentinischen Tangos mit einem lateinischen Messtext verschmolzen werden." – "Die Globalisierungsfalle ist zugeschnappt ... Game Over. Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle – und dann?" – "Im Dachgeschoss trifft der Besucher auf die lebensgroße Wachsfigur des Hölzerlips." – "Er ist der Selfmademan der beliebtesten Trödelshow Deutschlands." – "Anke Wibel und Jan Oltmanns, Leiter/In des Clubs, begrüßten den Jubiläumsgast mit einer 2-Liter-Magnum-Flasche Dithmarscher Pils und einer Sonnenblume im Topf." – "Auf den ersten Blick scheinen die beiden Positionen wenig gemein zu haben, denn MNP arbeiten gegenständlich und Anja Michaela (früher Anja Wiebelt) abstrakt." – "Eine Mischung aus Mowgli und Kurt Cobain in Armeekleidern." – "Revolverkino im Gropius Bau beginnt mit The End." – "Die Finanzwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten Instrumente entwickelt, die früher schlicht als Betrug bezeichnet worden wären." – "Tatsächlich bestehen die Werke aus Metallteilen, die zur Herstellung von Blasinstrumenten verwendet werden." – "The End kombiniert bewusst gegensätzliche Filme, Formate und Genres und will entlang der Schmerzgrenze in den Eingeweiden des Kinos lesen." – Wir, liebe Leser, haben indes nur in den Eingeweiden der Presseerklärungen gelesen. FINIS