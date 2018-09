Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen. Der Bundeskanzler ist eine Frau, auch wenn sie jahrelang versucht hat, das vor uns zu verheimlichen. Die Hälfte der Minister im Kabinett ist weiblich. So weit, so schön. Aber gleichzeitig saßen im Bundestag, der doch das Herz der Demokratie sein soll, seit 20 Jahren nicht so wenige Frauen wie in diesem.

