© Petra Bahr

Der Termin steht seit Langem im Kalender. Predigt in der katholischen Basilika. Ein konfessioneller Kanzeltausch, eine schöne Geste, besonders, aber nicht mehr außerordentlich im kirchlichen Leben der Stadt. Doch vor dem Sonntag lag der Bericht über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, vor der Zeit durchgestochen wie bei einem der Großkonzerne, die auch in den Predigten der römischen Amtsbrüder gerne als Parabel für das strukturelle Böse gelten. Eilig einberufene Pressekonferenzen, Medienberichte, Erklärungen, Aufrufe und Abwiegelungen, wie das so ist nach Skandalen, in einer Kirche von dieser Welt.

Keine Zeit für den Hochmut der Evangelischen, hat Christ&Welt zu Recht geschrieben. Aber was ist der richtige Ton, wenn ich predige – so oder so auch an guten Tagen der Ökumene die doppelte Anfechtung, als Frau und Geistliche? Oder die doppelte Beruhigung, weil die, die kommt, auch schnell wieder geht?

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Der Morgen glänzt golden im katholischen Gotteshaus. In der Luft liegt ein seltsames Flirren. Dunkler Staub ist aufgewirbelt. Partikel aus Trauer, Empörung, Verlegenheit, Apathie und Sorge fliegen durcheinander. Hier sitzen die, die ihre Kirche lieben, Gläubige, die ihr zerrissenes Herz anvertrauen, hier sitzen Freundinnen und Freunde, liebe Kollegen und gute Bekannte. Ein Großvater legt die Arme um seine Enkel. Er braucht nichts zu sagen. Traurigkeit ist wie ein Gift. Es macht schleichend krank. "Nehmet mein Kreuz auf euch", heißt es im Bibelwort, das der Predigt zugrunde liegt. Ein Wort in eine Kirche hinein, die ihr Kreuz anderen auferlegt hat, Kindern und Jugendlichen, die jetzt Erwachsene, ja alte Menschen sind, zu tiefsten Lebenszweifeln verdammt.

Das ist die Perversion des Kreuzes. Eine Kirche, die mehr am Erhalt ihrer selbst und der öffentlichen Reputation als an den Menschen interessiert ist, die ihr anvertraut sind, folgt nicht Christus, sondern nur sich selbst. Das ist das systemische – und das geistliche – Versagen hinter den vertuschten Gewaltgeschichten. Der Hinweis auf die große Zahl vertrauenswürdiger Priester voller Leidenschaft für die Menschen taugt nicht zur Relativierung dieser Schuld. Denn Vertrauen ist keine nachwachsende Ressource. Ist sie einmal verbraucht, kommt sie nicht von selbst wieder, auch wenn längst neue Skandale die Öffentlichkeit beschäftigen.

In dieser Vertrauenskrise steht die evangelische Kirche nicht außen vor. Sie hat ihre eigenen Gewaltgeschichten. Menschen sehen aber gar nicht so genau hin. Sie treten wegen dieses Berichts aus der evangelischen Kirche aus. Das ist die Verhängnis-Ökumene, aus der es kein Entrinnen gibt. Nur schonungslose Offenheit mit handfesten Folgen für die Organisation. Buße heißt das im Christentum.