Wenn der Architekt Hermann Czech seinem Atelier in der Wiener Innenstadt entkommen möchte, hat er es nicht weit, um bei sich selbst einzukehren. Gleich nebenan befindet sich das Kleine Café, mit dessen Gestaltung er vor nahezu fünf Jahrzehnten zum ersten Mal auf sich aufmerksam machte. Damals verwandelte er am Franziskanerplatz eine ehemalige Fleischhauerei in einen intimen Gastraum, der – halb Kaffeehaus, halb Bar – einen Rückzugsort bildet, an dem die Zeit draußen vorbeizufließen scheint.

Nur einen Steinwurf davon entfernt liegt das Gasthaus Pöschl (früher: Immervoll), das Czech im Jahr 2001 einrichtete und das unverkennbar jene Handschrift trägt, die schon das Kleine Café zu einem ebenso außergewöhnlichen wie zeitlosen Interieur veredelte. Diesmal hellte der Traditionalist eine altersdunkle Weinstube zu einem zeitgemäßen Wiener Wirtshaus auf.

Beide Beispiele zeigen auf, wie sich über die Jahre sein Ruf festigte, vor allem in der Innenraumgestaltung herausragende Lösungen zu finden. Außerhalb der Architektur-Szene wurde er bekannt dafür, einen genuinen Typus des innerstädtischen Wiener Lokals entworfen zu haben, das urban und dennoch unverrückbar auf die Enge der Wiener City bezogen erscheint.

"Viele sehen in mir immer nur den Innenarchitekten", meint Czech und zuckt resignierend mit den Schultern. Ihm ist bewusst, dass sich ein Etikett, wenn es einmal haftet, nur mehr schwer wieder entfernen lässt. Dass es aber trotz der vielen Lokale, die er im Lauf der Jahre gestaltet hat (zuletzt das winzige Buffet Cin Cin in der City), ein grundlegender Fehler wäre, Czech auf eine Art Wiener Beisl-Architekten zu reduzieren, führt nun ein umfangreicher Werkkatalog vor Augen, der die ganze Bandbreite seiner über fünf Jahrzehnte währenden Planungstätigkeit umfasst. Erfolgreich, so scherzen Mitarbeiter, habe Czech verhindert, dass der dicke Band rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag vor zwei Jahren auf den Markt kam. Czech, ein Meister des Understatements, der es vermeidet, Aufsehen zu erregen, räumt ein, dass er für die Verzögerungen in der Buchproduktion bis zu einem gewissen Grad die Verantwortung trägt. Zehn Jahre lang war die Grazer Architektin Eva Kuß damit beschäftigt, ihre Dissertation über den Architekten in ein sehr sorgfältiges gestaltetes Kompendium einer architektonisches Biografie umzuwandeln.

Ob Hermann Czech nun die Verglasung der Staatsopernloggia entwarf, private Villenanbauten oder eine Mustersiedlung mit Einfamilienhäusern, einen Fußgängersteg im Stadtpark, ein Luxusrestaurant (Schwarzenberg) oder Wohnhausanlagen wie jene in Ottakring an der Wendeanlage der U3, wo die U-Bahn-Züge mitten durch den Wohnblock ruckeln, stets sah sich Czech einem Anspruch verpflichtet: einer Architektur, die in den Hintergrund tritt, unglaublich unscheinbar wirkt und zugleich ungeheuer anspruchsvoll ist.

"Architektur soll man nicht bemerken – aber: Man soll sie sich merken", erklärt Hermann Czech. "Das heißt: Sie soll auf den Punkt genau sein, aber nicht durch eitle Absichten belästigen."

Jeder neue Auftrag stellt den Architekten vor eine neue Herausforderung. Es gibt keine Wiederholungen, sondern nur jedes Mal die Neuauflage der zeitraubenden Aufgabe, für ein individuelles Bauproblem eine individuelle Lösung zu finden. Auch daraus kann über die Jahre ein Stil entstehen, eine unverwechselbare Grammatik, die sich nirgendwo anbiedert und sich nur den Bedürfnissen des Auftraggebers unterordnet. Komfort ist keineswegs die geringste der Eigenschaften, die sich in den Räumen, die Hermann Czech gestaltet, einnisten soll. Komfort aber kann sich nur dort entfalten, wo größte Sorgfalt bis ins letzte Detail aufgewendet wurde.

Hermann Czech ist ein Tüftler, fast eigenbrötlerisch in seiner Planungsarbeit. Er würde wahrscheinlich nicht einmal vor dem Bankrott seines Büros zurückscheuen, wenn er davon überzeugt ist, dass sich ein Bauproblem noch durch zusätzlichen Aufwand lösen ließe. "Bezahlen kann einem das ohnehin niemand", fürchtet der 82-jährige Baukünstler, der nie die Erwartung gehegt hat, mit seinem Metier auf einen grünen Zweig zu kommen.

Hermann Czech ist der Anti-Star unter den Architekten, dessen theoretisches Werk ebenso umfangreich ist wie das gebaute. Architektur, davon ist Hermann Czech überzeugt, bestehe in einer "ethischen Haltung": "Jedes Ding muss sich nach seiner Eigenschaft entwickeln können." Nichts dürfe zu "Überraschungseffekten" vergewaltigt werden. Selbstverständlich neige jeder Architekt, so wie jeder kreative Kopf, dazu, originell sein zu wollen. "Das geht natürlich in die Hose. Man muss den Mut aufbringen, nicht originell zu sein."

Über all die Jahre sei er seiner architektonischen Grundeinstellung treu geblieben, sagt Czech: "Es ist immer eine Haltung, die ganz genau wissen will, warum man was macht." Und das verlange eben nach "sehr pragmatischen und rationalen Überlegungen. Geschult an der klassischen Wiener Moderne, an Pionieren wie Adolf Loos oder Josef Frank, die diese Nachkriegsgeneration nach dem kulturellen Kahlschlag der Nazi-Ära erst wieder neu entdecke musste, setzt sich auch mit Hermann Czech eine architektonische Tradition fort, die Nüchternheit und Opulenz zu vereinen wusste. Die Monografie zeigt, zu welch würdigem Erben sich Hermann Czech entwickelt hat.

Eva Kuß: "Hermann Czech – Architekt in Wien", Park Books, Zürich 2018, 456 Seiten, 69,90 Euro