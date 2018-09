Hans-Georg Maaßen war als Geheimdienst-Chef nicht mehr tragbar. Punkt. Entscheidender für die deutsche Politik ist, was Maaßens Versetzung ansonsten bedeutet: das Ende der Ära Seehofer. Dass der Innenminister den Präsidenten des Verfassungsschutzes, dem er gerade noch sein Vertrauen ausgesprochen hatte, nicht in diesem Amt halten konnte, zeigt, wie weit sein Autoritätsverfall gediehen ist. In der eigenen Partei und in seinem Ressort. Für ein Konflikttheater wie noch im Sommer, als er die Koalition an den Rand des Abgrunds drängte und die Einheit der Union aufs Spiel setzte, fehlte ihm in der Causa Maaßen schon die Macht. Ab jetzt ist alles nur noch bitteres Nachspiel.

