Um das Töten machte ich mir keine Sorgen. Was man mich im Jagdkurs acht Monate lang lehren musste, war: eine Waffe zu halten. Mit ihr zu zielen. Und, hoffentlich, mit dem ersten Schuss tödlich zu treffen. Töten konnte ich schon. Wie überhaupt wir alle, Jäger oder nicht. Das Töten gehört, wie der Tod, zu unserer Natur. Wir vergessen das nur gern. So wie wir vorgeben, zu vergessen, wie das Fleisch und die Wurst in die Kühlschränke und Frischetheken im Supermarkt kommen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden