Das Kreuzworträtsel als PDF

Sommerpreisrätsel: Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

6 Hocheindrucksvoll nicht nur wegen ihres Gerauschs 12 Liefert Felskulisse frei Seidenstraßenrand 14 Der ... des Lebens ist allemal die Liebe (J. G. Fichte) 17 Schmiegt sich als Vorder- plus Rück- ans Seit-an-Seite 19 Große erschrecken besonders, wenn man ... soll 20 Hat die ganze Last, wechselt sich aber mit dem Spiel-Kameraden ab 21 Sprichwörtlich: Das ... hat kein Narr erfunden 22 Kein Mysterium aber, dass man’s in so weitem Umkreis von Wiltshire kennt 24 Giebel aktiven Oberstübchens 25 Ausgefeilter Effekt im Dienst von Rauheit oder Glätte 27 Zwischen ... und Sagen ist ein weiter Raum (Sprichwort) 28 Wer scharf denkt, wird Pessimist, wer ... denkt, wird Optimist (Henri Bergson) 29 Pechschwärzer als die Kohle, der er abstammt 30 Raubte Isis den Osiris 31 Klein in Småland, groß in Flandres 33 Überm großen Teich: Kleinster von fünf Großen 36 Stille ... kommt nicht via Kasten 37 Schon mal durch Zurufen ersetzbar, seit es Sprachsteuerung gibt 38 Zeichenzierde, zipfelig 39 Seewesen, falls nicht Grundstücke 40 Wie Altertümer auch aus Bronze- und Eisenzeit meist rüberkommen

Senkrecht:

1 Steht schnurrhaarscharf neben dem Zentrum des Interesses 2 Nimmerwährend: wie Wäsche nach der Wäsche 3 Für Kassandras Rufen hatte er kein Bruderohr 4 Der Hochmut reizt den ... (A. Kolping) 5 Als Bild- oder Tonkonservensammlungen im Gespräch 6 Marius ist’s, bei Carmelita, Natascha, erst recht bei Marie 7 Der Hochjubler Passion 8 Seelenbewegend das, körperbewegend die 9 Was die Girls wollen, wie Cyndi weiß 10 Ein Delegieren von Untatendrang 11 Atemlos, drum auftaktlos angesprochene Maid? 12 Mit dem Angelocktwerden verzahnte Aktion 13 Geschaffen für Leute, die ins Freie, aber nicht ins Draußen streben 15 Steht fürs Bleiben unterwegs, fließt für geleisteten Dienst 16 Noch ein Schlankheitsideal aus dem Rehrevier 18 Doppelter Tupfer in Heißzeit à la française 22 Sollen Masten toppen 23 Klassischerweise stark beachtet, weil von beachtlicher Stärke 25 Höchstrangige Château-Bewohnerin damals 26 Blau im Wald, grün neben dem Stachel 28 Volksmunds Warnung: Ungleiches ... macht scheele Augen 29 Bringen Überblick ins Browsen im Netz 32 Ein Brüller im spanischen Zoo 34 Verstellte Zugänge: vornämlich alpenlandläufig 35 Heimat derer, die grün-weiß-orange flaggen

Lösung von Nr. 2449 (Sommerpreisrätsel Folge 10, ZEITmagazin Nr. 37/2018):

Waagerecht:

6 WASSERSKI 11 BIEGUNG 14 MARC Chagall und Franz Marc 15 "ALOHA!" 17 PUSTERTAL mit Rienz und Drau 20 SCHAL 21 TAPISSERIE aus P-a-r-i-s-S-e-i-t-e 22 SCHULHOF 24 24-Stunden-Rennen von LEMANS 25 HEBE und Herakles 27 ARE = bist, seid, sind (engl.), in Delaw-are 28 Zeichentrickserie "Die blaue ELISE" 30 BISSIG 33 NOSTALGIKER mit Stola 35 ERNTE 37 RIF-Atlas 38 REINER Calmund und reiner 40 SATT 42 REISEKASSE 47 STER in For-ster-zeugnis 48 HORST Lichter 49 TRIMESTER aus R-e-s-t-T-i-m-e-r 50 TROMPETER Louis Armstrong 51 "sonniges GEMUET"

Senkrecht:

1 Donauzufluss MARCH und = März (engl.) 2 FELL 3 TIPI 4 MISS 5 SURIMI 6 WASCHBRETT-bauch 7 SCHUBS 8 SAALE 9 ROTOR 10 KAP 11 BUS 12 GERE in Gere-de 13 GAUNEREIEN 16 HAFENFEST 18 "TELEGRAMM-stil" 19 TEASE = reizen, aufziehen, in Strip(-tease) 23 Musical "HAIR", = Haar (engl.) 26 EINSER 29 Liebe, Wiese, LIESE 31 SETH 32 im Taubenschlag: GIRREN 34 KISSEN 36 TAROT-karten legen 39 NETT 41 TOP, Oberteil und Tagesordnungspunkt 43 ITEM in Meti-er 44 STR = Straße 45 Wüstenform ERG in Knappwass-erg-ebiet 46 "KIES" = Geld

Lösung von Nr. 2450 (ZEITmagazin Nr. 38/2018):

Waagerecht:

7 "KNUEPPELdicke" 11 MAKELLOS 14 FOTOVOLTAIK 16 ZAEHREN 18 STOLA 19 ZUREICHEN und zu reichen 20 SCHROTT 21 BATTERIEN 22 RUHE 23 RATGEBER 26 FERNAB 27 MELANGE = Mischung, Milchkaffee (österr.) 29 Daniel DEFOE, "Robinson Crusoe" 31 MAGD in Magd-eburg 33 KEIL 34 TARTE 35 Bahn-, Flug-LINIE 36 TEER 37 DOENER 38 Woody ALLEN, "Bananas" 39 TEIL 40 TEENAGER 41 EINGANGS

Senkrecht:

1 ENTSCHEIDEN 2 bevor raten und BEVORRATEN 3 JETZT 4 PAKETE 5 Song "Give PEACE a Chance" 6 DORNEN 7 KONSUMENT 8 POLO 9 PLATT, überrascht und niederdeutsch 10 LAUBE in F-laube-rt 11 MIRABELLEN 12 LEHRE, Meister 13 SEENADEL 15 OTHELLO 16 "mit ZITRONEN gehandelt haben" 17 HEIRATEN 24 piña = ANANAS (span.) 25 GETREU 26 FEIN-kost 28 Jeff Kinney, "GREGs Tagebuch" 29 DEAR = lieb (engl.), in Anre-dear-tigkeiten 30 FIL = Filiale 31 (Heavy) METAL z. B. auf Wacken Open Air 32 "die erste GEIGE spielen wollen"