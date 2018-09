Wahrscheinlich muss man die etwas exzentrische Kommunikationsstrategie des Budni-Chefs Cord Wöhlke in Rechnung stellen, wenn man die jüngsten Nachrichten aus der Hamburger Drogeriekette einordnen will. Wöhlke ist der Ansicht, dass man heutzutage etwas "härter argumentieren" müsse, wenn man etwas erreichen wolle, "weil man kein Gehör mehr findet, wenn man ganz normal reagiert".

In den vergangenen Wochen hat sich Wöhlke mehrfach an die Hamburger Medien gewandt, um auf das Problem des Ladendiebstahls aufmerksam zu machen, dem die Polizei seiner Ansicht nach nicht entschieden genug entgegentrete. Man registriere, klagt Wöhlke, "einen stark zunehmenden Schwund im Warenbestand. Häufig fehlen Waren, nachdem mehrere Personen mit großen Taschen oder verschlossenen Kinderwagen die Filiale betreten haben." Zuletzt warnte der Budni-Chef sogar vor einer politischen Radikalisierung der eigenen Mitarbeiter, die eintreten könne, wenn die Polizei nicht endlich eine Sonderkommission gegen Ladendiebstahl einsetze. Budni-Verkäufer, die sich aus Angst vor Kriminellen "diffuse rechtsradikale Ansichten zu eigen machen" – diese Formulierung hält Wöhlke inzwischen selbst nicht mehr für ganz geglückt.

Bleibt die Frage, ob an der These vom wachsenden Problem des Ladendiebstahls etwas dran sein könnte. Ein erster Blick in die Kriminalstatistik spricht dagegen. 15.032 Fälle im Jahr 2008, 15.419 im Jahr 2017, also knapp drei Prozent mehr Delikte bei acht Prozent Bevölkerungswachstum – das erscheint nicht sonderlich dramatisch. Zudem weist die Kriminalstatistik beim Ladendiebstahl Aufklärungsquoten von deutlich mehr als 90 Prozent aus, eine Erfolgsbilanz, von der Ermittler in anderen Kriminalitätsbereichen nur träumen können.

Aber, sagt Wöhlke, "die Statistik stimmt nicht". Eigene Zahlen liefert er nicht, stattdessen beruft er sich auf Angaben der Polizeigewerkschaft GdP.

Diese wiederum meint ein ganz neues Problem erkannt zu haben: "Bei der Polizei stellen wir zunehmend fest, dass analog zum Wohnungsdiebstahl organisierte und professionelle Gruppen ihren Lebensunterhalt durch Ladendiebstahl bestreiten", teilt Horst Niens mit, der stellvertretende Landesvorsitzende der GdP. Aus Niens’ Sicht ist die offizielle Kriminalstatistik wenig aussagekräftig, weil professionell organisierte Diebstähle von Waren im Wert von Tausenden Euro so gezählt würden wie Gelegenheitsdiebstähle geringwertiger Waren.

Wie sich zeigt, hat aber auch die Polizeigewerkschaft keine eigenen Zahlen zu dem angeblich neuen Phänomen. "Gefühlsmäßig", sagt Niens, nehme das Problem zu, aber so etwas wie ein Lagebild habe er nicht. "Das ist bei uns eher die Bauchlage."

Und was sagen die Profis? Die Sonderkommission, die Budni-Chef Wöhlke fordert, gibt es zwar nicht, dafür aber eine feste Gruppe von Beamten, die sich ausschließlich um Fälle von Ladendiebstahl in der Hamburger Innenstadt kümmern. Veränderte Tatmuster, teilt die Polizei mit, seien dort nicht aufgefallen.

Und in den Randbezirken? Würden sich dort vermehrt professionelle Ladendiebe tummeln, hätte man es bemerkt, heißt es bei der Polizei – es lägen aber keine Hinweise vor. Tatsächlich habe es vor einigen Jahren einen Fall gegeben: Profis hatten sich auf den Diebstahl von Milchpulver in Drogeriemärkten spezialisiert. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen, die Täter seien ermittelt, angeklagt und Anfang dieses Jahres auch verurteilt worden, Problem erledigt.

Was ist mit den Gefahren für die Mitarbeiter, die Budni-Chef Wöhlke beklagt? "Äußerst aggressiv" träten die Diebe auf, erklärt er, räumt aber auf Nachfrage ein, dass bislang niemand verletzt worden sei – was angesichts eines angeblichen Massenphänomens und rund 180 potenziell betroffener Budni-Filialen zumindest überrascht.

Einstweilen, so scheint es, steht Wöhlke mit seiner Forderung nach einer Sonderkommission gegen Ladendiebstahl allein. Sogar sein Mitstreiter von der Polizeigewerkschaft findet diese Forderung übertrieben. Da gebe es, sagt Horst Niens, viel größere Probleme.