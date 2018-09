Wenn die letzte Kamera in Chemnitz abgebaut, wenn die letzte Furcht vor neuen Rechts-außen-Demos erloschen und die Panik aus dieser Stadt gewichen ist – dann wird Sachsen sich, endlich, mit der eigentlichen Angst beschäftigen können.

Das ist die Angst um sich selbst.

Einen zentralen Satz hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor drei Wochen gesagt, auf einer Autofahrt, auf der ihn die ZEIT begleiten durfte. Er sagte, an Kritiker von außen gerichtet: "Die, die so weit weg sind, können mir ohnehin nicht helfen, dieses Land regierungsfähig zu halten."

Man kann sich vorstellen, woran Kretschmer in diesem Moment gedacht hat. An die Landtagswahl am 1. September 2019. An die Umfragen, die seine CDU bei 28 Prozent sehen, die AfD bei 25 Prozent (und das sind Zahlen, die vor Chemnitz erhoben wurden). Vielleicht dachte er daran, dass eine Koalition – vor allem unter Auslassung der AfD – angesichts solcher Zahlen beinahe unmöglich zu bilden sein könnte. Und daran, wie wütend ihm die Leute begegnen, auf Bürgerveranstaltungen in Chemnitz oder Freital; wie skeptisch viele Sachsen inzwischen zur Demokratie stehen, zum "System".

Die Frage lautet: Ist Sachsen eigentlich noch zu retten? Und wer sind die Helden, die das schaffen?

Die höfische Staatskultur ist am Ende

Es gibt eine gute Nachricht, die sich allerdings im ersten Moment wie eine schlechte Nachricht anhört. In Sachsen ist eine Ära vorbei, lange schon – aber jetzt, nach Chemnitz, hat das auch der Letzte verstanden: Die Zeit der – so nennt es der Soziologe Raj Kollmorgen – "höfischen" Staatskultur, der monarchistisch-christdemokratischen Obrigkeitspolitik in Sachsen ist an ein Ende gekommen.

Biedenkopf & Söhne haben in Sachsen einen Politikstil etabliert, der eigentlich nur in Hühnerställen funktioniert – Regieren nach Art der Glucke. Die Küken, also die Sachsen, wurden durchs Leben gelotst, indem ihnen eine höhere Macht, die Glucke eben, jeden Schritt vorgab. Kurt Biedenkopf erklärte den Sachsen, wie sie sich zu verhalten hätten (stolz, freundlich und fleißig), dass sie etwas Besonderes seien, dass sie sich von außen nichts erzählen lassen müssten. Und: dass das Leben so, wie er es ihnen organisiert, genau richtig sei. In diesem Sinne ist auch Biedenkopfs Satz zu verstehen, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Das war keine Zustandsbeschreibung, sondern eine Beschwörung. Meine Kinder bleiben brav!

Die Sachsen unterwarfen sich dem Gluckenstaat freiwillig. Denn so eine Bevormundung funktioniert so lange, wie sie bequem ist. Und so lange, wie die Leute dran glauben: weil von innen alles behaglich ist. Weil von außen keine Bedrohung kommt.

Wenn es aber in den Hühnerstall regnet, verliert die Glucke schnell an Autorität.

Natürlich liefen schon zu Biedenkopfs Zeiten Dinge schief. Es gab schon damals Rechtsextremismus, unzufriedene Lehrer, genervte Beamte, frustrierte Bürger. Aber Biedenkopf überstrahlte das. Seine Nachfolger überstrahlten nichts mehr, setzten aber seine Politik fort, noch radikaler – vor allem die Politik des eisernen Sparens: Aus Schulen, Justiz, Polizei wurde das Geld herausgepresst. Lehrer, Polizisten, Justizvollzugsbeamte wurden unzufrieden – und weniger.

Das System Sachsen war darauf ausgerichtet, dass ein abgeschottetes Land von der Welt in Ruhe gelassen wird. Als die Welt eine andere wurde, war Sachsen nicht darauf vorbereitet.

Denn ein Staat, der heruntergespart war auf einen Verwaltungsmodus für langweilige Zeiten, musste plötzlich mit den Herausforderungen der neuen Weltlage fertigwerden: mit Zuwanderung, Flüchtlingen, den einhergehenden Herausforderungen in Schulen und für die Polizei, in Justiz und Verwaltung. Besonders frustriert zeigten sich plötzlich Mitarbeiter in Polizei (Stichwort: der LKA-Mann mit dem Hut) und Justiz (der Beamte, der einen Haftbefehl leakt). Und die Bürger, einst glücklich begluckt, wurden widerspenstig. Weil sie, denen man eingetrichtert hatte, sie seien vor der Welt beschützt, merkten: sind sie gar nicht.

Gegen die Hysterie

Man könnte zynisch sagen, dass den Sachsen etwas gelungen ist, das sie bislang noch nie geschafft hatten. Dieses Volk, das in Deutschland immer belächelt wurde für seinen leisen Größenwahn und seinen lauten Dialekt, wird plötzlich ernst genommen. Beinahe gefürchtet. Die Sachsen sind, aus Sicht mancher Westdeutscher, ein AfD-wählendes, quasi undemokratisches, im Zweifel aufzugebendes Volk geworden. Wer so über Sachsen redet, lagert das Böse nach Sachsen aus und macht es sich selbst sehr einfach – als habe man keine eigenen Probleme und stehe vollautomatisch auf der richtigen Seite.

Vor allem aber sind die Sachsen selbst inzwischen Hysterie-infiziert. Und davon überzeugt, dass sie im kommenden Jahr die Entscheidungsschlacht um die Demokratie kämpfen. Die Linken glauben das genauso wie die Rechten. Das Gefühl hat nicht nur Sachsens Regierungschef ergriffen, nicht nur seine eigene Partei, sondern auch alle anderen. Auch die linke Opposition. Die AfD. Die Journalisten.