"Herrlich hier", sagt Mike Krüger auf der Terrasse des Fischereihafen-Restaurants an der Großen Elbstraße. Es ist einer seiner Lieblingsplätze in der Stadt. Er blickt auf die Elbe, seinen Sonnenhut hat er abgesetzt, ein Bier schon bestellt. Mike Krüger ist zu früh zum Interview gekommen. "Das lag daran, dass ich heute nicht durch den Elbtunnel musste", sagt er.

DIE ZEIT: Herr Krüger, sind Sie stolz, wenn Sie durch den neuen Elbtunnel fahren? Er ist ja auch Ihr Werk.

Mike Krüger: (lacht) Ähm ... nein. Auf das bisschen, das ich dort als Betonbauer mitgemacht habe, muss man nicht stolz sein. Ich freue mich eher über die alten orangen Kacheln, die schon so oft renoviert wurden.

ZEIT: Auf einer der 1,9 Millionen Kacheln steht Ihr Name.

Mike Krüger © Axel Martens/Agentur Focus

Krüger: Ja, ich bin vor Jahren mal für eine Foto-Aktion durch den Tunnel gegangen und habe eine signiert.

ZEIT: Wie kam es dazu, dass Sie am Elbtunnel mitgearbeitet haben?

Krüger: Ich wollte Architektur studieren und bin deshalb Betonbauerlehrling geworden. Ich hatte Fach-Abi, und da gab es zwei Möglichkeiten: Entweder ein Jahr Praktikum oder eine auf zwei Jahre verkürzte Lehre vor dem Studium. Da dachte ich mir: Bevor ich als Praktikant auf der Baustelle der Trottel bin, der von allen durch den Kakao gezogen wird, lerne ich lieber Betonbauer und hab einen Beruf. Schaden kann es ja nicht. Hat es mir auch nicht.

ZEIT: So kamen Sie zur berühmtesten Baustelle Hamburgs. Wie war dort Ihr Alltag?

Krüger: Auf einer anderen Baustelle war ich zuvor Kolonnenführer gewesen. Jetzt musste ich plötzlich als Flechter Eisen biegen.

ZEIT: Eine Degradierung?

Krüger: Ja, aber der Lehrplan sah das vor. Als Lehrling ist man ein Jahr Flechter, was man daran merkt, dass man ein Jahr voll von Rost ist. Man hat ziemlich kaputte Hände, weil man hauptsächlich Eisenstücke mit Eisendraht zusammenbindet.

ZEIT: Was haben Sie genau am Elbtunnel gearbeitet?

Krüger: Ich war bei der Fußgängerbrücke direkt vor dem Tunnel beschäftigt. Sie gehörte, genau wie die riesigen Betonwände rechts und links der Fahrbahn, zur Baustelle. Als die Holzschalung der Brückendecke fertig war, kam da auf Abstandshaltern eine Lage Eisenmatten rein. Nachdem diese Matten zusammengebunden waren, wurden im Abstand von ungefähr einem Meter in jeder Richtung Eisenbügel auf die Matten gebunden. Auf diese Bügel wurden dann wieder Eisenmatten gelegt. Diese Matten mussten erneut zusammengebunden werden.

ZEIT: Klingt ganz schön monoton.

Krüger: Ich fing morgens um sieben Uhr in einer Ecke der Brücke in gebückter Haltung an, Meter für Meter die Matten an die Bügel zu binden, kam irgendwann zum anderen Ende der Brücke, wendete, kehrte in gebückter Haltung zurück. Und dann wieder hin und zurück und so weiter. Wenn man das acht Stunden macht, geht man auch in gebückter Haltung ins Auto, steigt gebückt aus, bis man zu Hause versucht, sich in der Badewanne wieder geradezubiegen.

ZEIT: Haben Sie diese harte Arbeit verflucht?

Krüger: Andere hatten es schwerer. Die Kollegen etwa, die das riesige Lüftergebäude gebaut haben, das unglaublich dicke Wände haben musste, weil durch die Abluft im Tunnel ungeheure Temperaturen entstehen. Da kann man sich vorstellen, was das für Eisenkonstruktionen waren. Die Jungs habe ich nicht beneidet.