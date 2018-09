Hunderte Priester missbrauchen Kinder? Alleine in Deutschland? Aberhunderte Täter? Nein, wer so etwas behauptet hätte, wer es behauptet hatte – bis vor einer Woche –, der hatte sich disqualifiziert vom seriösen Diskurs in Kirche und Politik. Einzeltäter, natürlich, die gab es, immer wieder und vielerorts – natürlich, wie könnte es anders sein, so ist der Mensch nun mal, so ist die Gesellschaft, so ist leider auch Kirche manchmal. Aber Hunderte, Aberhunderte?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden