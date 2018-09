Jahrgang 1953, war Benediktinermönch, Cellerar und Prior des Klosters Andechs. Am 1. Juli 2004 erklärte er seinem Abt nach einem Sabbatjahr, dass er wegen "einer zunehmenden Entfremdung vom Gemeinschaftsleben unseres Klosters" nicht in die klösterliche Gemeinschaft zurückkehren werde. Von 2004 bis 2008 war er Gesellschafter der Unternehmensberatung Anselm Bilgri – Zentrum für Unternehmenskultur. Jetzt arbeitet er als Vortragsredner, Buchautor, Coach und Mediator und ist Mitbegründer der "Akademie der Muße". Im September 2018 erschien im Piper Verlag in Zusammenarbeit mit Gerd Henghuber sein neuestes Buch: Bei aller Liebe. Warum die katholische Kirche den Zölibat freigeben muss, 256 Seiten, 20 Euro.