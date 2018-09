Dass der Zug um 11.07 Uhr am Bahnhof Dresden einfährt, freut einen Uhrenmenschen wie Uwe Ahrendt: Zum einen weil 11.07 Uhr in diesem Fall eine fahrplanmäßige, also pünktliche Ankunft bedeutet. Und zum anderen weil die Uhr um 11.07 Uhr freundlich dreinblickt. Der Stundenzeiger zeigt nach links oben, der Minutenzeiger nach rechts. Sie formen ein Lächeln, so sieht es Ahrendt jedenfalls. Freundliche Uhren würden sich auch besser verkaufen, sagt Ahrendt, der Geschäftsführer des Uhrenherstellers Nomos Glashütte ist.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden