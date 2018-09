Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Das Parlament ist, so heißt es, eine Form der Volksvertretung. Nicht klar ist, ob das Volk vertreten werden muss, weil es gewisse Dinge selbst nicht kann. Oder ob ebendort Menschen sitzen, die das Volk repräsentativ abbilden. Für Letzteres spricht die Idee, dass künftig ein Anti-Sexismus-Training im Parlament angeboten werden soll. Spannend ist nur, wie solche Trainingssitzungen aussehen könnten. Denn die Grenzen sind fließend, zumindest sehen das viele Männer so. In der ersten Stunde des Kurses, aufgrund der Tageszeit auch zielführend, müsste der vernünftige Umgang mit Alkohol gelehrt werden. Denn dieses Volksgetränk führt oft zu einer unkontrollierten Motorik in Richtung des weiblichen Korpus. Auch die Wortwahl, so noch verständlich, entgleist meist simultan mit den Händen. In der zweiten Stunde dann Philosophie. Denn viele Buben, die sich plötzlich als Abgeordnete wiederfinden, überschätzen die Intelligenz ihrer Sprache. Und die Medienwelt stellt leider zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, um mit dieser Fehleinschätzung die Öffentlichkeit zu belästigen. Hättest du geschwiegen, wärest du ÖVP-Abgeordneter geblieben. In der dritten Stunde nach der großen Pause wäre ein Schnellkurs angesagt, um uns die dümmsten Ausreden zu ersparen. Etwa: "Das war nicht so gemeint." Und so wären wir schon bei der vierten Stunde, die dem eigentlichen Grundproblem gewidmet ist. Das Alltagsverhalten soll verbessert werden, so das Konzept des Kurses. Männer sollen dabei erfahren, was gerade noch angebracht ist und wo Grenzen überschritten werden. Nun ist es eben leider so, dass richtiges Verhalten kein Ersatz für die richtige Haltung sein kann. Aber ein Anfang ist immerhin gemacht, und damit wären die Volksvertreter nun einmal wirklich Vorbild.