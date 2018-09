Eines der Paradiese der Hamburger Skater und Rollschuhläufer lag einst in Planten un Blomen. Im Winter hieß das Areal Eisbahn, im Sommer Rollschuhbahn, und ohne Eis machte es mindestens genauso viel Spaß: Bis zu 100 Skater und Rollschuhfahrer tummelten sich sonntags auf der Anlage. Wie gesagt: einst. Vor Kurzem ließ der Bezirk die 40 Jahre alte Anlage sanieren. Es entstanden ein neues Café, eine neue Eingangsanlage, neue WCs. Die Kühltechnik der Bahn wurde erneuert, und natürlich nahm man sich auch den Betonboden vor.



Nach der Sanierung wunderten sich die Skater allerdings sehr: Die vormals glatte Bahn sieht nun stellenweise aus wie das noppige Deck eines Kreuzfahrtschiffs. "Um ehrlich zu sein", schrieb Skateboard e. V., der Verein, der die Interessen der Skateboardfahrer in Hamburg vertritt, "ist der neue Bodenbelag so rau, dass das Skateboardfahren (...) eine hohe Verletzungsgefahr birgt." Das sei ein Grund, "die Fläche nicht für den Rollsport freizugeben. Das Betreten und Befahren ist möglich, jedoch nicht empfohlen." Die Zahl der Nutzer ist deutlich zurückgegangen.

Was ist passiert? Ganz einfach: Pfusch am Bau. Bisher nämlich befand sich gar kein Belag auf der Bahn; Skater und Roller fuhren direkt auf dem Betonboden. Der aber sollte im Zuge der Umbauten mit einer Beschichtung zum Schutz gegen Umwelteinflüsse versehen werden, erzählt Sorina Weiland vom Bezirk Mitte. Dafür rauten die Bauarbeiter den Beton erst einmal auf, um dann die Schutzschicht so aufzutragen, dass die Oberfläche wieder glatt war. Doch das ging schief.



Man kann sich lebhaft vorstellen, wie die Planer des Bezirks sich die Haare rauften und sich fragten, ob diese vermaledeite Schutzschicht denn überhaupt nötig gewesen sei, wo es doch 40 Jahre ohne ging! Nun gibt es einen Rechtsstreit mit der Baufirma. Und die Rollschuhfahrer und Skater? Die Bahn, sagt Sorina Weiland, "wird voraussichtlich nach Ablauf der Eissaison 2018/19 für den Rollschuh- und Skatebetrieb tauglich nachgebessert". Na dann.