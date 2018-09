Die Opposition ist in hellen Aufruhr geraten. Die Reform des Krankenversicherungssystems, welche die Regierung um jeden Preis durchboxen will, stößt auf heftigen Widerstand. Die SPÖ will sogar den Verfassungsgerichtshof anrufen, weil angeblich das im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltungsrecht der Kassen angetastet werde.

Das ist viel Wind für wenig Substanz. Um zu erkennen, dass die anvisierte Reform hauptsächlich Spiegelfechterei ist, muss man sich auf das labyrinthische Gesundheitswesen einlassen. Es kennt Überschriften wie Prävention, Krankenbehandlung, Reha, Pflege und Palliativversorgung. Diese haben ihre theoretische Berechtigung, sind praktisch aber nicht leicht voneinander zu unterscheiden. Wo hört etwa Krankenbehandlung auf und beginnt Reha? Ein gutes System kennt solche Abgrenzungsprobleme nicht, sondern organisiert, was für Patienten nötig ist.

Das österreichische System jedoch muss diese Unterscheidungen vornehmen, denn für alles ist jeweils ein anderer zuständig: für Primärprävention der Bund, für Sekundärprävention die Kassen, Tertiärprävention ist nicht normiert, darin den Kuren nicht unähnlich. Für diese zuständig sind für Mitversicherte die Kassen, für Werktätige und Pensionisten die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Kuren dienen jedoch nicht der Pflegeprävention, weil sie sich nur an Werktätige richten. Für Krankenbehandlung außerhalb der Spitäler, im sogenannten extramuralen Bereich, sind Kassen und Krankenfürsorgeanstalten (KFAs), intramural sind die Länder zuständig. Um Reha nach heilbarer Krankheit, für Werktätige sowie für Pensionisten mit geminderter Erwerbsfähigkeit kümmert sich die PVA, um Alterspensionisten und Mitversicherte kümmern sich die Kassen. Zu alledem gibt es für Arbeitsunfälle, und nur für diese, die Allgemeine Unfall Versicherung (AUVA), die in entsprechenden Fällen von der Prävention bis zur Rehabilitation zuständig ist und eigene Spitäler und Reha-Zentren betreibt. Und die Pflege? Die gehört gar nicht zum Gesundheitssystem.

Die dahinterliegenden Gesetze stammen aus der Nachkriegszeit. Damals haben rote und schwarze Verhandler eine Kompetenzaufteilung beschlossen, die sich an der jeweiligen Klientel, nicht aber am Patienten orientiert. Solange die Akutversorgung wichtiger war als jene chronisch Kranker und alter Menschen, fielen Probleme weniger auf. Falls doch, wurden Schwierigkeiten oft "verländert", also in das Landesrecht verschoben. Für übergreifende Themen wie Prävention, die 1950 noch nicht wichtig waren, fand sich niemand, der verantwortlich wurde. Diese Bereiche blieben auf der Strecke.

Und weil es nie eine Reform gab, die diese Kompetenzzersplitterung einfing, ist ein großer Verschiebebahnhof entstanden, der für jede Schiene ein eigenes Stellwerk samt pragmatisiertem, machtbewusstem Fahrdienstleiter hat.

Zwei Bereiche harren besonders lange schon einer grundlegenden Reform. Der eine ist die Unfallversorgung. Weil es kaum mehr Arbeitsunfälle gibt, versorgen AUVA-Spitäler längst auch Freizeitunfälle und führen planbare Eingriffe wie Hüft-OPs durch. Da das aber nicht ihr Auftrag ist, muss es einen Verrechnungsweg zu jenen Kassen geben, die eigentlich zuständig wären. Umgekehrt gibt es Arbeitsunfälle, die in anderen Spitälern versorgt werden, die ihrerseits mit der AUVA verrechnen. Da für diese Verrechnungen immer nur Pauschalen politisch verhandelt wurden, entstand ein intransparentes Quersubventionssystem.

Der andere Bereich ist die zersplitterte ambulante Akutversorgung. Im intramuralen Bereich, den Spitalsambulanzen, sind mehr als 50 Spitalsträger zuständig. Die Finanzierung war bis dato chaotisch, soll aber ab 2019 je Bundesland vereinheitlicht werden. Im extramuralen Bereich sind mehr als 20 Kassen und 15 KFAs zuständig. Die Finanzierung erfolgt über mindestens 14 Honorarkataloge, die mit zehn Ärztekammern verhandelt werden: ein völlig inhomogenes Preissystem. Wenn etwa ein Hausarzt bei einem Hausbesuch ein EKG bei einem Versicherten der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse macht, führt das zu 53 Euro Umsatz, bei einem Patienten der Steirischen Gebietskrankenkasse nur zu 13 Euro. Damit werden Patienten nicht dort versorgt, wo es sinnvoll wäre, sondern dort, wo Honorarkataloge sie hinlenken.