Clara Meier*, ein Mädchen von vier Jahren, das nur Deutsch spricht, den ganzen Tag Alle Vögel sind schon da trällert, im Fernsehen am liebsten das Sandmännchen schaut, abends darum bettelt, nur noch ein einziges Mal die Geschichte vom Dornröschen erzählt zu bekommen, und nachts auf Deutsch träumt, liegt weinend in ihrem Bett in den katalanischen Bergen, weil ein deutsches Gericht beschlossen hat, dass das Kind nach Spanien gehört. Die Mutter, eine Deutsche, ist entsetzt über den Vergleich, dem sie vor Gericht zustimmte, weil sie keinen Ausweg mehr sah. Der Vater, ein Katalane, der kein Deutsch spricht, ist glücklich darüber.

