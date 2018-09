Ich habe nie gezählt, wie viele Bomben ich schon entschärft habe. Allein heute waren es drei, im Wald: eine russische 100-Kilo-Bombe und zwei "Beutebomben", deutsche Fliegerbomben mit russischem Zünder. Im Wald liegen ähnlich viele Bomben wie in der Stadt, aber in Gärten oder auf Baustellen werden sie eher gefunden. Und dann bin ich dran: Mein Job ist es, den Zünder zu entfernen und so die Zündkette zu unterbrechen. Bevor ich anfange, errichte ich einen Sperrkreis um den Fundort. Außer Schutzbrille und Handschuhen trage ich keine besondere Kleidung – ich bin so dicht an der Bombe, da würde auch ein dicker Schutzanzug keinen Unterschied mehr machen.

