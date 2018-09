On the Top: Stefan Draschan bewegt sich zwischen Kunst und Rad-Aktivismus. Foto: "Boissy-sans-Avoir", 2017, aus der Reihe "Bicycle Culture" © Stefan Draschan/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Oft sind die einfachsten Ideen die besten. Die von Stefan Draschan sieht so aus: Der passionierte Fotoblogger legt sich mit seiner Kamera in Museen auf die Lauer und übt sich in Geduld. Er wartet, oft stundenlang, bis sich eine Person vor einem Bild einfindet, die mit diesem in einer Art von visueller Korrespondenz steht: Sei es, dass die Haare einer jungen Frau in demselben grünen Farbton auf die Schultern fallen, der auch das Blättergeranke in einem Gemälde von Claude Monet in der Alten Nationalgalerie in Berlin prägt. Sei es, dass die Hosenträger und der Seppelhut eines Betrachters die Dramatik einer alpinen Landschaft ironisch spiegeln oder dass ein geschorener Hardcore-Typ mit einem To Hell-T-Shirt wie eine Kontrastfigur zu einer Grablegung Christi wirkt.

Wenn sich so ein magischer Moment ereignet, tritt Stefan Draschan in Aktion. Elf Sekunden hat er Zeit, sein Bild zu knipsen, denn das ist der statistische Mittelwert für die Verweildauer von Besuchern vor Kunstwerken. "Ich fotografiere von hinten", sagt der Künstler. "Viele Leute bemerken es gar nicht. Die sehen dann erst in meinen Blogs in den sozialen Netzwerken, dass sie Teil eines Kunstwerkes geworden sind."

Dutzende Fotos aus der Serie People matching Artworks sind in den letzten Jahren entstanden. Vorwiegend in Berlin, wo Draschan, der gebürtige Oberösterreicher, seit einigen Jahren lebt. Und sie haben sich als Karriereturbo für den Mann erwiesen, der erst vor fünf Jahren zu fotografieren begann, nachdem ihm sein älterer Bruder Thomas, der schon viel länger als Filmkünstler tätig ist, eine Kamera geschenkt hatte.

Davor lag lediglich eine ziemlich löchrige Karriere als Studienabbrecher, DJ, Lokalbetreiber und mäßig erfolgreicher Journalist hinter ihm. Doch seit rund einem Jahr ist Stefan Draschan der österreichische Künstler der Stunde. Erst berichteten internationale Medien von Le Monde bis CNN, vom Fernsehsender Arte bis zum Architectural Digest über den König der Blogosphäre und seine skurrilen Bilderfindungen, mit denen er Millionen Klicks generiert. Dann stiegen Galeristen, Kunsttheoretiker und Kuratoren ein. Nach einer prestigereichen Gruppenausstellung im Haus der Kunst in München und in einer Einzelschau in Nowosibirsk wird Draschan jetzt zum ersten Mal groß in Wien präsentiert. Im Auktionshaus Kinsky treffen ausgewählte Beispiele aus People matching Artworks auf historische Gemälde und erzeugen künstlerische Reibungshitze. "Ich finde es faszinierend, dass Draschan die Aura des Kunstwerkes unterläuft", sagt die Kuratorin Angela Stief. "Er macht die Betrachter zum Teil einer Gesamtinszenierung und bringt so ein Element der Demokratisierung in den Tempelbezirk des bildungsbürgerlichen Selbstverständnisses."

People matching Artworks ist jene Serie, die Stefan Draschan am meisten internationale Aufmerksamkeit bescherte, doch künstlerische Reputation erlangte er vor allem durch eine Reihe, in der er schlafende Leute in Museen fotografierte: Über People sleeping in Museums hielt bereits der Philosoph Bazon Brock Vorträge und verlieh dem Street-Fotografen kunsttheoretische Nobilitierung. Wenn er nicht gerade im Museum auf seinen Augenblick lauert, schnürt Draschan Tag für Tag mit dem Fahrrad durch das Stadtbild und wartet auf günstige Fotogelegenheiten.

Wenn es jedoch ein Projekt gibt, das den Spontankünstler Stefan Draschan am besten repräsentiert, dann ist es die Serie Bicycle Culture. Immer wenn der Künstler erfährt, dass sich irgendwo in der Stadt ein Autounfall ereignet hat, strampelt er mit dem Fahrrad hin und stellt sich entweder triumphierend auf die Karosserie oder er arrangiert das Fahrrad, das Wrack und seinen Körper so, dass eine bizarre Skulptur entsteht, die der Schwerkraft Hohn zu sprechen scheint.

Was aussieht wie eine Serie postdadaistischer Vignetten, hat einen biografischen Hintergrund: "Ich bin zweimal auf dem Radweg angefahren worden – von Autos, mit denen dann Fahrerflucht begangen wurde." Deshalb wolle er mit seinen Bildern zumindest einen symbolischen Ausgleich schaffen: "Ich kehre das ungleiche Machtverhältnis einfach um."