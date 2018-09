Mahdi Bensaidi erinnert sich gut daran, wie er die französische Kompanie durch das Gestrüpp führte. Es war ein frühlingswarmer Tag im Jahr 1957, und Bensaidi wollte eigentlich seinen 25. Geburtstag feiern. Stattdessen erklärte der Algerier den französischen Soldaten, in welcher Gasse die Moschee seines Dorfes lag, die den Aufständischen als Treffpunkt diente, und wer dort das Sagen hatte.

Bauern und Tagelöhner aus dem Dorf hatten es zuvor gewagt, gegen die Kolonialmacht Frankreich aufzubegehren, sie hatten Sympathien mit der Nationalen Befreiungsfront (FLN) bekundet, jemand hatte wenige Tage zuvor auf einer Dorfversammlung "Freiheit für Algerien" gerufen. Aus Sicht der Kolonialisten gab es für dieses "Piratennest" nur eine Lösung: Beim Sturm auf das Dorf sollten die französischen Soldaten bis zum Nachmittag Dutzende Menschen umbringen. Mahdi Bensaidi sollte ihnen mit seinen Informationen dabei helfen.

Wenn Europäer europäische Geschichte erzählen, fehlt oft etwas: die außereuropäische Hälfte der Wahrheit. Das gilt besonders beim Thema Kolonialismus. Nirgendwo wird dies so deutlich wie bei der Erinnerung an den französischen Algerienkrieg. Frankreich tut sich schwer damit, die Verantwortung anzuerkennen, die Historiker indes als erwiesen ansehen (siehe Kasten unten). Doch ist die Geschichte immer noch lebendig. Die Beteiligten von damals leben noch. Man kann sie besuchen und mit ihnen sprechen. Sie wohnen in Montpellier, Südfrankreich, in Algeriens Hauptstadt Algier. Sie erzählen dann ihre Version der Geschichte – die weder in Frankreich noch in Algerien jemand hören will.

Der Algerier Mahdi Bensaidi hat im Jahr 1957 den Kolonialherren dabei geholfen, Freunde und einige Familienangehörige zu ermorden. "Ich wurde zur Kollaboration gezwungen", beteuert er. Die FLN habe wenige Wochen vor dem Sturm auf sein Dorf Achache in der Region Tlemcen an der marokkanisch-algerischen Grenze seinen Bruder und seinen Cousin getötet. Jeden, der nicht euphorisch in den Krieg gegen Frankreich ziehen wollte, hätten Unabhängigkeitskämpfer mit Macheten umgebracht. Zudem war Bensaidi damals überzeugt: Gegen das starke Frankreich können ein paar FLN-Rebellen eh nichts ausrichten. Es war die größte Fehleinschätzung seines Lebens.

Mahdi Bensaidi lebt heute in einem Außenbezirk von Montpellier, feierte dort neulich seinen 85. Geburtstag. Was er während des Algerienkriegs erlebte und tat, lässt ihn nicht mehr los. Bensaidi ist ein Harki. Das arabische Wort bedeutet Überläufer oder Gehilfe und beschreibt Algerier, die an der Seite Frankreichs gegen die Unabhängigkeit Algeriens und ihre eigenen Landsleute kämpften.

Dieser Krieg zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten endete offiziell am 9. September 1962 mit der Unabhängigkeit des größten Flächenlandes Afrikas. Dennoch bestimmt der Konflikt mit – je nach Quelle – etwa einer Million Toten bis heute nicht nur den Alltag unzähliger Familien, sondern auch die politischen Beziehungen zwischen den beiden Seiten des Mittelmeers.

Endlich Aufarbeitung Endlich Aufarbeitung Frankreich und Algerien verbindet eine lange, schwierige Geschichte. Von 1830 bis zum Ausbruch des Unabhängigkeitskriegs 1954 hielten die Franzosen das afrikanische Land besetzt. Jahrzehntelang hat man sich in Frankreich geweigert, die auf ihrer Seite kämpfenden Algerier, genannt Harkis, angemessen zu honorieren. Vergangene Woche tat Präsident Emmanuel Macron allerdings einen Schritt, der vielen als historisch gilt. Er nahm sechs Harkis und weitere Aktivisten, die sich für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte einsetzen, in die französische Ehrenlegion auf. Kritiker bezeichnen diese Geste als reine Symbolpolitik und fordern Entschädigungszahlungen. Macron besuchte außerdem Josette Audin, um sie um Vergebung zu bitten. Sie ist die 87-jährige Witwe eines damals getöteten Unterstützers der Unabhängigkeitsbewegung. Maurice Audin wurde 1957 in Algier von französischen Fallschirmjägern festgenommen und gefoltert. Er starb. Keine französische Regierung hatte die von Historikern belegte Geschichte anerkannt. Macron sagte nun, Frankreich trage die Verantwortung für den Tod Audins. Folter sei gewollte Politik gewesen.

Die algerische Regierung setzte nach der Unabhängigkeitserklärung den Namen von Mahdi Bensaidi und von Tausenden weiteren Harkis auf eine Verräterliste. Seither darf Bensaidi keinen Fuß mehr auf algerischen Boden setzen; dies wird so bleiben bis ans Ende seines Lebens. Bensaidi redet nicht gern über seine Erlebnisse als Harki in Algerien und sein Leben als Harki-Veteran in Frankreich. Das Sprechen übernimmt sein Sohn Rabah für ihn.