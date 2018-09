Auf dem Weg zu der jungen Regisseurin stellt die Filmkritikerin fest, dass ihr ein bisschen bange ist. Schließlich läuft das interviewmäßige Fragen und Nachfragen dem zuwider, was Eva Trobisch in ihrem Regiedebüt auf so unerwartete wie beeindruckende Weise gelingt: von einem sexuellen Übergriff und seinen Nachwirkungen so zu erzählen, dass der Blick nicht durch Projektionen, Vorurteile, längst gebildete Meinungen verstellt ist. Also von einem Thema, das Welt- und Geschlechterbilder aufeinanderprallen lässt und zum Zentrum einer kulturell tief greifenden Debatte wurde.

Alles ist gut heißt Eva Trobischs Regiedebüt, wobei der Titel sich schon selbst infrage stellt. Die Hauptfigur ist Janne, eine lässige, selbstbewusste junge Frau, gespielt von der Burgschauspielerin Aenne Schwarz. Gerade hat Janne mit ihrem Freund die Insolvenz des gemeinsamen Kleinverlages abgewickelt. Bei einem Klassentreffen begegnet sie Martin (Hans Löw). Es wird getanzt, gescherzt, getrunken, und zu später oder früher Stunde lädt Janne ihn ein, die Nacht auf ihrem Sofa zu verbringen. Nach einer Mischung aus Flirt und Rangelei, Annäherung und Abwehr schläft Martin gegen ihren Willen mit ihr. Die Szene ist in ihren emotionalen und körperlichen Übergängen so fließend und subtil inszeniert, dass man, kurz bevor es passiert, gemeinsam mit Janne fragen will: "Echt jetzt?"

Im Café fällt Eva Trobisch, Jahrgang 1983, mit ihren über die Kreuzberger Spätfrühstücker hinwegblitzenden Augen auf. Ihrem Gegenüber stellt sie erst einmal ein paar Fragen über das Zeitungmachen in Hamburg und geht dann entwaffnend verbindlich ins Gespräch. Wir reden darüber, dass ihr Film vor der #MeToo-Debatte geschrieben und gedreht wurde. Über den sexuellen Übergriff, der im Film nie Vergewaltigung genannt wird. "Im letzten Moment hätte sie natürlich schreien können, sich wehren können, aber sie überlässt ihn seiner Scham, seiner Animalität", sagt Trobisch. "Sie mag körperlich unterlegen sein, doch ihr bleibt die moralische Überlegenheit: so als würde sie ihm klarmachen, dass er sich mehr als sie beschädigt, dass er keine Macht über sie hat." Nach dem Akt rollt sich Martin auf Jannes Aufforderung von ihr runter. Danach habe im Drehbuch folgender Satz gestanden: "Sie steigt über ihn wie über den Verlierer eines Boxkampfes."

Eva Trobisch, Mutter eines vierjährigen Sohns, kommt aus einer Ostberliner Theaterfamilie, studierte an der Münchner Filmhochschule, ging zwischendurch nach New York, wo sie merkte, wie sehr sie vom europäischen Autorenfilm geprägt war. Sie bewarb sich für ein Drehbuchseminar der London Film School, bei dem sie die Geschichte für ihren Debütfilm entwickelte. Alles ist gut entstand dann als Abschlussarbeit in München, wo die Geschichte gut hinpasse: "In dieser selbstoptimierten Supergesellschaft, wo alles, was nicht funktioniert und gescheitert ist, aus dem Sichtfeld geräumt wird."

Von dem, was vorgefallen ist, will sich Janne nicht ihr Leben bestimmen lassen. Sie verschweigt den Vorfall vor ihrem Freund und ihrer Umgebung. Sie tritt einen neuen Job als Lektorin eines Verlages an, in dem auch Martin arbeitet. Nach ihrer Weigerung, zu sprechen, und seinen Versuchen, ihr mit seiner Scham gegenüberzutreten, bietet sie ihm am Kopiergerät so etwas wie einen Vertrag an: "Alles ist gut." Natürlich ist nicht alles gut. Aber vielleicht ist auch nicht alles schlecht. Was wirklich ist, würde Janne gerne selbst herausfinden. Doch ein Innehalten scheint nicht möglich zu sein. "Weil die Diskussion über sexuelle Übergriffe schon lange so hochgekocht ist, gibt es ein ziemlich klares Bild von einem Opfer, und das ist ja eigentlich der nächste Übergriff", sagt Eva Trobisch. "Es gibt eine gesellschaftliche Idee davon, wie sich ein Opfer zu fühlen und zu verhalten hat: Man muss aufstehen und den Übergriff anzeigen. Man soll sich schwer traumatisiert, wenn nicht für immer zerstört fühlen. Man kann nie wieder Sex haben." Sie erwähnt Mythu M. Sanyals Buch Vergewaltigung über die kulturhistorische Aufladung sexueller Gewalt vom antiken Ehrenraub bis zu modernen Formen der Stigmatisierung. "Es darf gar nicht sein, dass man eine solche Situation anders erlebt. Es darf nicht sein, dass es vielleicht anderthalb Minuten schlechter Sex waren und man sich sagt: ›Ich will jetzt nicht ewig an diesen missglückten Abend denken, sondern an mein Leben, meine Arbeit, meine Beziehung.‹"

Einmal fängt Janne doch an zu weinen – aber ihr Freund bezieht den Ausbruch direkt auf das Scheitern des gemeinsamen Verlages. Ihrer Mutter (Line Wendel) versucht sie in der Sauna zu erzählen, was geschehen ist. Doch nach deren vorschneller Reaktion ("Nein heißt nein") riegelt die Tochter sich ab. Die Begriffe und das, was sie im Schlepptau führen, scheinen zu ungenau zu sein, zu schwer, zu allgemein. "Die Frage ist ja, ob das ein übergriffiger Testosterontyp ist, der sich nimmt, was er braucht, oder so jemand wie Martin, der über das, was ihm da passiert ist, überraschter ist als sie", sagt Trobisch. "Es war mir auch immer wichtig, das wie ein System zu begreifen oder wie ein Mobile. Wenn eine Sache ins Schwingen kommt, schwingen alle mit. Deshalb finde ich es ungehörig, wenn es auf all diese Erlebnisse und Geschichten der Figuren eine Pauschalantwort gibt."

Den schnellen Antworten und vorgegebenen Mustern stellt Trobisch eine junge Frau gegenüber, die eine Deutungshoheit gewinnen will über das, was ihr widerfahren ist – zwischen bewusstem Weitermachen und Verdrängung. Konsequent begibt sich der Film in Jannes Wahrnehmung (Kamera: Julian Krubasik). Er wirkt wie ein sich mit seiner Hauptfigur fortbewegendes Kammerspiel. Als würde das Objektiv gemeinsam mit Janne versuchen, ihren veränderten Blick auf die Welt zu verstehen, die mehr aus dem Lot geraten ist, als sie wahrhaben will. "Wir haben sie nie frontal, immer nur im Profil oder Halbprofil aufgenommen", sagt Trobisch. "Es gibt nichts, was sie für die Kamera tut, sondern die Kamera registriert und schaut, was sie bekommen kann, ohne ihr auf die Pelle zu rücken." Diese Kamera folgt Aenne Schwarz in ihrer ersten großen Filmrolle (in Maria Schraders Vor der Morgenröte spielte sie die Frau von Stefan Zweig), sie wird mitgezogen von der treibenden Bewegung einer Figur, die sich durch ihren Aktionismus schützt. Die Einstellungen wechseln zwischen physischer Nähe und einer Distanz, die Janne mit Einsamkeit umgibt.

Irgendwann, nach ein paar Rhabarber- und Apfel-Quitten-Schorlen, erzählt Eva Trobisch dann noch von einem inszenatorischen Trick: "Ich habe den Schauspielern für die Takes unterschiedliche Stimmungen oder Motivationen vorgegeben. Und sie aufeinander losgelassen, ohne dass sie immer wussten, was beim anderen passieren wird. Die verschiedenen Reaktionen, Tonlagen habe ich dann beim Schnitt gemischt. Dadurch ist eine Vieldeutigkeit entstanden, eine Brüchigkeit, ein Zusammenspiel, das nicht immer konsequent oder kausal ist."

Man kann nur dankbar sein, dass sich diese junge Regisseurin auf ein derart vermintes Terrain begeben hat: weil ihr Film das, was in Debatten, Kommentaren und Tweets erstarrt ist, verflüssigen kann. Er zeigt die Grenze der Debatte, wenn es um das Erleben einer Frau geht, die kein Opfer sein will. Die Grenze des Vorstellbaren, wenn ein Mann eine Tat, zu der er sich nicht imstande glaubte, in sein Selbstbild integrieren muss. Und letztlich auch die Grenze der Betrachtung – indem er viele Sichtweisen zulässt und jeder einzelnen klarmacht, dass sie nicht die einzige sein kann.