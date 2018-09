Andere Städte haben Statuen von Kriegern zu Pferde, Freising hat verspielte Bären. © Monja Gentschow für DIE ZEIT

Wer in der Nähe von Freising strandet, weiß es meistens gar nicht. Das passiert, wenn irgendein Ungemach einen am Flughafen München festhält. Der ist zwar relativ angenehm. Länger verweilen möchte man dort trotzdem nicht. Deswegen steigen Sie lieber in den Bus 635 nach Freising. Weil Stoiber seinen Transrapid nie bauen durfte, geht das noch immer doppelt so schnell wie mit der Bahn in die Münchner City.

Falls Sie Ihr Gepäck nicht beim verpassten Fluganschluss verloren haben, schließen Sie es am Freisinger Bahnhof ein. Zwei Berge und eine Bärenjagd warten auf Sie.

Die Bahnhofstraße entlang, dann die Obere Hauptstraße, hier holen Sie sich zur Stärkung vor dem Anstieg ein Törtchen bei der Chocolaterie Andreas Muschler, und schon geht es über einen schmalen Fußweg den Weihenstephaner Berg hinauf. Richtig, den Namen kennen Sie vom blauen Milchkarton, aber auch von der ältesten Brauerei der Welt, die hier auf dem Berg ihr Bier braut. Die Brauer sind auch die präsenteste Gruppe von Studenten in Freising. Man muss das nicht genderneutral formulieren, Brauerinnen sind extrem selten.

Nachdem Sie Ihr Törtchen im Staudengarten zwischen Astern und Hortensien verspeist haben, trinken Sie im Weihenstephaner Biergarten noch ein Helles. Bestellen Sie bloß nicht einfach ein Bier! Die Getränke heißen hier Hoibe, Maß, Weiz’n, Russ’ oder Neger (den Namen wollten Politiker schon lange verbieten lassen, aber ohne Erfolg).

Wieder auf der Hauptstraße, machen Sie sich auf Bärenjagd. Andere Städte haben Statuen von Kriegern zu Pferde, Freising hat verspielte Bären. Angeblich hat eins der Tiere hier mal den heiligen Korbinian auf seinem Rücken reiten lassen. Die Kinder in Freising interessiert das freilich nicht, die klettern nur gern auf die über 80 bemalten Bärenskulpturen, die in der Stadt verteilt sind. Zum Beispiel auf eine, die aussieht wie aus einem zwei Meter großen Leerdamer herausgeschnitzt, oder den pinken Bäcker-Bären mit rotem Lippenstift, der wie ein verunglücktes Gay-Pride-Statement wirkt.

Falls Sie noch Kraft für einen zweiten Aufstieg haben, folgen Sie den verwinkelten Gässchen auf den Domberg. Achtung, Sie gehen auf heiligem Boden! Joseph Ratzinger war hier oben Student, Erzbischof und was noch alles, heute ist er nur noch Ehrenbürger. Als er als Papst zu Besuch kam, bekamen alle Schüler des Domgymnasiums schulfrei. Der Barocksaal der Dombibliothek ist very instagrammable, in der Gruft liegt ein glitzernder Schrein. Hier oben sind all die Dinge versammelt, die zeigen, was von Freisings altem Ruhm übrig ist: der Titel als Domstadt, München übergeordnet.

Falls Sie an einem Mittwoch oder Samstag unterwegs sind, machen Sie halt auf dem Markt am Marienplatz. Hier bekommt man tolle eingelegte Tomaten im Schälchen mit frischem Brot. Ansonsten steigen Sie direkt auf den Turm der Kirche St. Georg für den schönsten Ausblick der Stadt. Die zwei Hügel, die Sie bestiegen haben, liegen jetzt vor Ihnen – und der Marienplatz. Sie bemerken zwar: Er ist kleiner als der in München, und das Rathaus hat auch kein berühmtes Glockenspiel. Erinnern Sie die Freisinger aber nicht daran. Sie können nichts dafür, dass vor tausend Jahren angeblich ein Herzog die Brücke des Freisinger Bischofs angezündet und damit den Salzhandel über seine eigene Brücke gelenkt hat, um die Zölle zu kassieren – just dort, wo kurz darauf München gegründet wurde.

Sie hören auch nicht gern, dass München bis heute Leben absaugt: Sobald die Jugendlichen 16 werden, fahren sie lieber in die große Stadt zum Feiern. Außer es ist Volksfest und die lokale Band Dolce Vita spielt. Dann finden Sie vor dem Festzelt sämtliche 15-Jährigen, die beteuern, doch schon 16 zu sein, um reinzudürfen, und kotzende 16-Jährige hinter dem Zelt. Der Rest singt drinnen Brenna tuats guat.

2 Stunden in Freising 2 Stunden in Freising Confiserie Mittermeier Hier riecht es himmlisch nach Nougat, Himbeertrüffeln und knusprigem Krokant. Seit über 30 Jahren machen die Inhaber ihre Pralinen von Hand, durch das Fenster im kleinen Verkaufsraum können Sie einen Blick in die Küche erhaschen (Untere Hauptstraße 46). Altes Gefängnis Wenn der Zwischenstopp mal länger dauert, geht’s abends ins Alte Gefängnis zu Wein und Kunst (Obere Domberggasse 16).

Wenn Sie die Freisinger beeindrucken wollen: Lernen Sie das Lied auswendig, und singen Sie mit, ohne über die Zungenbrecher zu stolpern.

Aber jetzt stehen Sie ja noch auf dem Kirchturm, nicht auf der Bierbank. Und ganz in der Ferne, hinter den Isarauen, sehen Sie Flugzeuge starten. Ach ja, Sie sollten wohl zurück. Bis Sie wiederkommen, bleibt dann auch genug Zeit, um den Text zu lernen.