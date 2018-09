Seit dem 15. September ist es wieder so weit. Da entstand das Bayerische Oberste Landesgericht, eine bundesweit einigartige Institution, zum dritten Male. Es hat einen Präsidenten, dessen Stelle – wie in Bayern bei Spitzenämtern in der Justiz üblich – zuvor nicht im Justizamtsblatt ausgeschrieben wurde. Vizepräsident soll dem Vernehmen nach Manfred Götzl werden, der im umfangreichen NSU-Verfahren den Vorsitz geführt hat. Andere Richter- und Vorsitzendenposten sind erst ausgeschrieben, einige sind inzwischen besetzt. In seiner Vollendung wird das Bayerische Oberste Landesgericht in München zwei Zivil- und zwei Strafsenate haben. Aber auch – und das ist neu – jeweils zwei Strafsenate in Nürnberg und Bamberg.

Damit gelingt die Wiedererrichtung des Bayerischen Obersten Landesgerichts noch vor der Landtagswahl am 14. Oktober 2018. Das bringt Pluspunkte bei der bayerischen Richterschaft, weil deren Besoldungsstruktur (ein bisschen) angehoben wurde, wobei die Eingruppierung der Vorsitzenden und des Vizepräsidenten hinter der ursprünglichen zurückbleibt. Die Wiedererrichtung ist aber auch ein Zuckerstückchen für die zahlreichen bayerischen Traditionalisten, die eine tiefe Genugtuung über die Re-Installation einer urbayerischen Institution empfinden dürften. Am wichtigsten war freilich die mit der Neugründung verbundene Betonung bayerischer Staatlichkeit, also einer zentralen Institution, die identitätsstiftend wirken soll. Man will ein Signal der Eigenständigkeit und Exklusivität aussenden, weil nur Bayern das Unikat eines "Obersten Landesgerichts" besitzt. Dies trifft ins Herz der "Mia san mia"-Mentalität, was sich auch in der eher inoffiziellen Begründung niederschlägt, dass die Bayern ihre Fälle am allerbesten selbst und ganz allein lösen können.

Das Herstellen eines Wir-Gefühls braucht solche Besonderheiten, an denen es sich aufrichten kann. Noch besser ist es natürlich, wenn die Alleinstellungsmerkmale mit Erfolg verbunden sind und assoziiert werden – dann können sie sich gegenseitig verstärken. Bayern hat solche Trigger und pflegt sie exzessiv, ob es der FC Bayern ist, das Oktoberfest, Audi und BMW oder ganz besonders die CSU. Hierzu passt ein "Bayerisches Oberstes".

Die Abschaffung des Gerichts 2006 kam überraschend – Edmund Stoiber wollte es so

Jenseits aller soziokulturellen Erwägungen und rechtspolitischer Gefühligkeit hat es das Bayerische Oberste Landesgericht verdient, dass man auf seine zweimalige Auflösung in der Geschichte zurückblickt und sich auch seine plötzliche Wiederauferstehung und die ihm übertragenen Kompetenzen etwas genauer anschaut.

Das Bayerische Oberste wurde im Zuge der Reichsjustizgesetze im Jahre 1879 gegründet. Das war möglich, weil infolge der Reichsgründung die von Bayern durchgesetzte clausula bavarica Ländern mit mehreren Oberlandesgerichten das Recht vorbehielt, ein oberstes Landesgericht zu schaffen. Das Königreich Bayern wollte diese Ausnahmeregelung und richtete das Bayerische Oberste Landesgericht ein. Mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Jahre 1900 verringerten sich die Zuständigkeiten, weil das Reichsgericht für Revisionen jetzt in Zivilsachen zuständig war. Dem Bayerischen Obersten verblieben die Revisionen in Zivilsachen mit landesrechtlichem Schwerpunkt und die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (Erbschein-, Grundbuch- und Registersachen). Bei Strafsachen war es vor allem für Revisionen gegen die Berufungsurteile der Landgerichte zuständig, also für die Bereiche der kleineren und mittleren Kriminalität.

Den Ersten Weltkrieg überdauerte das Bayerische Oberste Landesgericht, wurde aber bald nach der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahre 1935 abgeschafft, seine Aufgaben wurden dem Oberlandesgericht München übertragen. Auf diese Weise blieb dem Bayerischen Obersten Landesgericht die braune Vergangenheit weitgehend erspart. Bereits 1948 wurde es mit alten Zuständigkeiten und mit Sitz in München wiederbegründet. Im bundesdeutschen Rechtssystem waren die Kernzuständigkeiten des Bayerischen Obersten in Strafsachen die Revisionen gegen landgerichtliche Berufungsurteile, deren Strafgewalt bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe gehen konnte. Im späteren Verlauf gewann das Bayerische Oberste Landesgericht in Staatsschutzsachen mit den Terroristen- und Spionageprozessen als erstinstanzliches Gericht zunehmende Bedeutung.

In Zivilsachen bezog sich die größte Anzahl von Fällen auf Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit. Daneben behandelte es Revisionen in Zivilsachen, wenn deren Schwerpunkt im bayerischen Landesrecht lag. Um dies zu überprüfen, verfügte das Bayerische Oberste Landesgericht über eine entsprechende Kompetenzkompetenz, das bedeutet: Die Revisionen mussten dort eingelegt werden, und das Bayerische Oberste konnte die eigene Zuständigkeit entweder bejahen oder die Akten dem Bundesgerichtshof vorlegen. Eine Korrektur der Zuständigkeitsentscheidung durch den Bundesgerichtshof war nicht vorgesehen.

Die Abschaffung des Gerichts im Sommer 2006 kam aus heiterem Himmel und rüttelte die Juristengemeinde weit über die bayerischen Landesgrenzen auf. Die damalige Motivlage ist bis heute nicht geklärt: Offiziell ging es ums Sparen. Und ich selbst habe keine gegenteiligen Erkenntnisse. Letztlich war die Abschaffung des Bayerischen Obersten Landesgerichts also Mittel zum Zweck – zusätzlich wohl dadurch begünstigt, dass sich die Beliebtheit der Richter, insbesondere der höheren Richter, wegen deren Unabhängigkeit bei den Spitzenpolitikern doch sehr in Grenzen hält.

Aber vielleicht war es ja wirklich so einfach: Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber wollte sich als effektiver Macher präsentieren, der Bayern zukunftssicher gestaltet. Dieser politische Ansatz bedurfte der plakativen Untermalung. Dass die Abschaffung spektakulär war, garantierte dem Politikwechsel umso mehr Aufmerksamkeit. Für die Öffentlichkeit wurde so die Stoibersche Sparpolitik sichtbar, die damals dem Zeitgeist entsprach und von der Mehrheit durchaus gutgeheißen wurde. Das Schicksal des Bayerischen Obersten Landesgerichts war ihnen herzlich einerlei. Vor allem diese Gleichgültigkeit der Leute verbitterte damals viele Juristen.