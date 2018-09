Als Einsatzzentrale hatten sich Brian Roberts und seine Gefolgschaft am vergangenen Freitag das 5-Sterne-Hotel Stafford in London ausgesucht. Auf feinem Mobiliar sitzend, sollte geboten werden: um das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky und gegen 21st Century Fox. Brian Roberts ist seit 1990 Chef von Comcast, ein Name, der hierzulande kaum bekannt ist. Doch Comcast, das für Communication and Broadcast steht, ist Amerikas größter Kabelnetzbetreiber.

Den Mitbieter 21st Century Fox kennt man da schon eher. Vor allem seinen Chef, Rupert Murdoch, der bereits die britische The Sun und die Times besitzt – und vor der Auktion schon 39 Prozent der Sky-Anteile hielt. Am Freitag wollte er auch die restlichen 61 Prozent übernehmen, eine Idee, die den Aufsichtsbehörden allerdings nicht gefiel: 100 Prozent Sky würden noch mehr Einfluss auf die britische Medienlandschaft bedeuten – nach dem Abhörskandal bei der im Jahr 2011 eingestellten Murdoch-Zeitung News of the World (jahrelang hatten Journalisten Handygespräche von Prominenten abgehört und Polizisten bestochen) keine gute Vorstellung. Bei einem Zuschlag für Fox hätte der Nachrichtensender Sky News daher ausgegliedert werden müssen. Murdoch besitzt nicht nur allerhand Medien, sondern auch eine Wohnung gegenüber dem Stafford-Hotel – die Auktion am vergangenen Freitag aber verfolgte er von New York aus.

Am Ende bot Comcast 17,28 Pfund je Sky-Aktie, Fox 15,67 Pfund. In Summe wird Comcast 29,6 Milliarden Pfund zahlen, das entspricht rund 33 Milliarden Euro. Ist Sky diesen Preis wert?, fragen sich seitdem Journalisten und Analysten.

Für 33 Milliarden Euro bekommt Comcast 23 Millionen zahlende Abonnenten in Europa – und deren Daten. Langfristig betrachtet, vor allem wegen der stetig wachsenden Konkurrenz durch Netflix und Amazon, wirkt die Entscheidung nachvollziehbar. Die Zeiten, in denen ein Medienunternehmen allein auf Fernsehwerbung setzen konnte, sind vorbei. Mit Sky erhält Comcast außerdem eine Reihe an Sportübertragungsrechten, unter anderem für die englische Premier League.

Andere meinen, Comcast sei verzweifelt und habe deshalb Sky um jeden Preis haben wollen. Verzweifelt, weil der Auktion am Freitag eine andere vorausgegangen war. Im Juni dieses Jahres hatten Comcast und der Walt-Disney-Konzern um das Film- und Fernsehgeschäft von Fox geboten. Walt Disney bot 71 Milliarden Dollar und bekam Fox und damit auch die Fox-Beteiligung von 39 Prozent an Sky. So war es am Freitag eigentlich nicht Rupert Murdoch, der um Sky bot, sondern Robert Iger, Chef von Walt Disney Co. In einem Interview mit Bloomberg im vergangenen Dezember hatte er die Sky-Anteile von Fox als dessen "Kronjuwelen" bezeichnet.

Die Auktion am vergangenen Freitag war also nicht nur ein Bieterkampf um Sky, sondern auch ein Kampf zwischen Comcast und Disney. Im Jahr 2004 schon wollte Brian Roberts den Unterhaltungskonzern übernehmen. Er sprach von einer "einmaligen Gelegenheit", somit zum weltgrößten Medienkonzern zu werden. Doch der damalige Vorstandschef von Disney wollte nicht mit Roberts verhandeln. "Es ist bedauernswert, dass du nicht willens bist", soll Roberts geschrieben haben, um sich dann direkt an die Disney-Aktionäre zu wenden. Zustande kam der Deal aber nicht.

Mit Sky ist Comcast nun nicht der weltgrößte Medienkonzern, seine Stellung als amtierender Kabelkönig hat Brian Roberts allerdings ausgebaut. "Dies ist ein großartiger Tag für Comcast", sagte er nach der Auktion. Disney wollte sich nicht äußern. Offen bleibt, was der Konzern mit den 39 Prozent Sky-Anteilen machen wird.