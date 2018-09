Gut zwei Wochen vor dem Tag der Entscheidung verwandelt ein Foto auf Twitter den Hinterhof für geheime Gespräche kurzzeitig in eine öffentliche Schaubühne. Das Foto zeigt Reinhard Grindel, den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, der die Welt um ihn herum gerne in Gut und Böse unterteilt, wie Mitarbeiter sagen. Zusammen mit Borislaw Michailow, dem Präsidenten des bulgarischen Verbandes. Vor allem aber ist der Mann Mitglied des Exekutivkomitees des europäischen Verbandes Uefa – und damit einer der voraussichtlich 17 Auserwählten, die am 27. September im Uefa-Glaspalast in Nyon mit Blick über den Genfer See darüber entscheiden werden, wer die Fußball-Europameisterschaft 2024 austragen darf, Deutschland oder die Türkei.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden