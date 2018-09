Stephen Smith arbeitete lange als Journalist in Frankreich und Afrika. Das Foto entstand im vergangenen Mai bei ihm zu Hause in Chapel Hill, North Carolina. © Justin Cook

Stephen Smith, 61, unterrichtet seit 2007 Afrikanistik an der Duke-Universität in den USA. Sein Buch "Nach Europa! Das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent", vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Pflichtlektüre erklärt, erscheint dieser Tage in der edition.fotoTAPETA.

DIE ZEIT: Die große Koalition in Berlin ist stolz auf ihren Asylkompromiss. Sie dagegen sagen, Europa müsse schon innerhalb der nächsten 30 Jahre mit 150 bis 200 Millionen neuen Einwohnern mit afrikanischem Migrationshintergrund rechnen. Ist die deutsche Flüchtlingspolitik zukunftsblind?

Stephen Smith: Die deutsche Politik handelt auf einer sehr begrenzten Zeitschiene. Sie läuft der Migrationskrise von 2015 hinterher, um eine Lösung für jene Asylsucher zu finden, die zwischen europäischen Ländern hin- und hergeschoben werden. Deutschland fällt es schon schwer, sich nur um die Migranten zu kümmern, die bereits hier sind. In Frankreich ist das nicht viel anders. Davon profitieren überall in Europa populistische Politiker. Um das, was in der Zukunft auf uns zukommt, kümmert sich niemand.

ZEIT: Sie beschwören einen bisher unvorstellbaren Einwanderungsschub aus Afrika.

Smith: Die Lage lässt sich einfach beschreiben. Es gibt heute 500 Millionen Westeuropäer, auf der anderen Seite des Mittelmeers leben 1,3 Milliarden Afrikaner. Schon im Jahr 2050 werden es 2,5 Milliarden Afrikaner sein. Und zwar sehr junge Afrikaner, zwei Drittel von ihnen werden unter dreißig sein. Die Westeuropäer werden dagegen sehr alt und nur noch 450 Millionen sein. Schon die nackten Zahlen lassen also einen ungeheuren Migrationsdruck erkennen.

ZEIT: In Frankreich heißt Ihr Buch La ruée vers l’Europe, "Der Ansturm auf Europa". Mit solchen Worten haben bisher vor allem französische Rechtsextremisten vor den Migranten gewarnt.

Smith: Ich glaube mit Hans Magnus Enzensberger, dass man sich nicht vor Applaus von der falschen Seite fürchten darf. Aber Marine Le Pen hätte meinem Buch einen anderen Titel gegeben: "Die schwarze demografische Bombe" zum Beispiel. Sie hätte damit Angst schüren wollen. Das liegt mir fern. In Frankreich lebten in den 1920er-Jahren nur 3000 Schwarzafrikaner, heute sind es Millionen. Trotzdem sage ich: Frankreich ist immer noch Frankreich.

ZEIT: Aber Sie sagen auch: Europa wird bald nicht mehr Europa sein.

Smith: Als Amerikaner überrascht mich, wie sehr die Westeuropäer die demografische Entwicklung ignorieren. Jeder, der in Afrika ist, kann die Entwicklung erkennen. 40 Prozent aller Afrikaner sind unter 15 Jahre alt. Wer von uns aber ist wirklich bereit, die naheliegenden Konsequenzen zu bedenken?

ZEIT: Die da wären?

Smith: Das traditionelle Afrika ist untergegangen, die Werte und Normen der Vergangenheit bedeuten den Jugendlichen nichts mehr. Deren Ideale kommen heute von außen, via Satellitenfernsehen und Internet. Die aufsteigende Mittelklasse – heute etwa 150 Millionen Afrikaner, in 30 Jahren viermal mehr – wird das tun, was unter vergleichbaren Umständen alle anderen in der Welt getan haben, nämlich auswandern.

ZEIT: Gibt es einen historischen Vergleich?

Smith: Bis zu 60 Millionen Europäer wanderten in die USA aus, als die Wirtschafts- mit der Bevölkerungsentwicklung im 19. Jahrhundert nicht mehr mithalten konnte.

ZEIT: Heute fliehen die Menschen vor dem Elend in Afrika.

Smith: Eben nicht. Nur die Bessergestellten wagen die Reise nach Europa. Sie sind die Mutigsten einer großen afrikanischen Wanderung, die in den Dörfern beginnt und in die nächste Stadt führt, von dort in die Hauptstadt, dann in die Regionalmetropolen und erst dann nach Europa. Man kann sich das wie einen Migrationsbrunnen vorstellen.