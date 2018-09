Ich hatte immer das Gefühl, Georgien besonders gut zu kennen. Drei Jahre lang war unsere Hamburger Wohnung ein georgischer Treffpunkt voller Ikonen und Weihrauch. In der Küche wurde am Abend Russisch und Georgisch gesprochen. Es gab Borschtsch. Meine Kinder sangen georgische Wiegenlieder, noch bevor ich dazu gekommen war, ihnen Der Mond ist aufgegangen beizubringen. Sie beteten schon zum heiligen Georg, noch bevor ich Zeit gefunden hatte, mit ihnen in den evangelischen Kindergottesdienst zu gehen. Wir haben nacheinander drei georgische Au-pair-Mädchen gehabt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden