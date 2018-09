In einem der rätselhaftesten Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte stehen die Ermittler möglicherweise vor dem Durchbruch. 17 Jahre nach dem Verschwinden der damals neunjährigen Peggy K. im oberfränkischen Lichtenberg hat ein Verdächtiger zugegeben, die Leiche des Mädchens in einem Waldstück abgelegt zu haben. Nach "komplexen wissenschaftlichen Untersuchungen" an Peggys Leiche seien die Ermittler auf den Mann gestoßen, gab die Staatsanwaltschaft Bayreuth bekannt. Der 41-jährige Manuel S. will Peggy aber nicht getötet haben, er belastet einen anderen Mann. Dessen Identität will die zuständige Sonderkommission nicht preisgeben. Nach Informationen des ortsansässigen Nordbayerischen Kuriers, mit dem die ZEIT bei ihrer Berichterstattung über den Fall bereits kooperiert hat, handelt es sich bei dem von Manuel S. Beschuldigten ausgerechnet um Ulvi K., der 2004 wegen des Mordes an Peggy bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden war und dann zehn Jahre später in einem spektakulären Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde. In einem Geständnis, das der intelligenzgeminderte Ulvi K. damals abgelegt und später widerrufen hatte, benannte er Manuel S. als denjenigen, der Peggys Leiche "verräumt" habe.