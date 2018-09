Ganz gleich, ob Basel, Köln, Maastricht oder New York – eine Kunstmesse muss man sich als Aussteller leisten können. Und auch für Sammler sind die Messen oft teuer. Denn letztlich tragen die Käufer die Kosten.

Dies lässt sich am Beispiel der Art Basel sehr gut verdeutlichen. Sie ist die wichtigste europäische Kunstmesse. Die ausrichtende Messegesellschaft MCH Group muss jährlich rund 425 Millionen Franken (377 Millionen Euro) verdienen um ihre Kosten reinzuholen. Das Geld wird dafür aufgewendet, die Hallen einzurichten und die knapp 600 Angestellten – vom Planer über den Handwerker bis zur Sicherheitskraft – zu bezahlen. Und diese Summe muss irgendwie wieder verdient werden.

Der wichtigste Posten dabei sind die Standmieten für die Galerien. Bei der Art Basel kostet der Quadratmeter 830 Franken (735 Euro), ohne Mehrwertsteuer. Rund 70 Quadratmeter misst ein Stand im Durchschnitt, das sind 58.100 Franken (knapp 50.000 Euro).

Doch es geht noch teurer. Wird auch die Außenseite der Koje genutzt, kostet das extra. Und für die guten Lagen am Eingang oder an den Seiten werden fünf Prozent draufgeschlagen. So können für eine anspruchsvolle Galerie in der bevorzugten unteren Etage durchaus 400.000 Franken Miete zusammenkommen. Zu diesem Betrag addieren sich Reise- und Hotelkosten, Spesen für die Angestellten, Transportgebühren für die Kunstwerke und Versicherungsprämien.

Zum Vergleich: Auf der großen Kunst- und Antiquitätenmesse Tefaf in Maastricht fallen neben einer Grundgebühr von 10.000 Euro für die Grundausstattung des Standes, Beleuchtung, VIP-Tickets für Kunden, Abbildungen im Katalog und Parkplatz pro Quadratmeter 550 Euro an. Damit kommen Stände von 60 bis 100 Quadratmetern auf 33.000 bis 55.000 Euro.

Bei der Art Cologne, Kölns Messe für Kunst ab dem 20. Jahrhundert, berechnet die Kölner Messegesellschaft 322,60 Euro pro Quadratmeter, sodass der kleinste Stand (40 Quadratmeter) für 12.904 Euro, der größte (180 Quadratmeter) für 58.068 Euro zu haben ist. Junge Galerien bezahlen in den weniger komfortablen Etagen der Messegebäude etwa zwei Drittel der Normalpreise.

Für die Art Basel im Jahr 2016 schätzt die Spezialversicherung Axa Art den Wert des Messegutes auf rund drei Milliarden Dollar. Allein 65 Millionen Dollar davon entfielen auf die New Yorker Mnuchin Gallery. Auf 100 Millionen Dollar wurde geschätzt, was der Galerist David Zwirner aus New York mitgebracht hatte. Und der Großhändler Gagosian Gallery präsentierte gut 140 Werke im Wert von rund 200 Millionen Euro. Der Galerist Larry Gagosian macht allerdings stets ein Geheimnis daraus, was er auf der Schau verkauft hat.

Andere sind da offener. Bei der diesjährigen Art Basel haben die Galeristen Hauser & Wirth rund 40 Millionen Dollar eingenommen, darunter zweimal 14 Millionen Dollar für Gemälde der verstorbenen amerikanischen Maler Philip Guston und Joan Mitchell sowie 4,75 Millionen für eine Skulptur von der ebenfalls verstorbenen Künstlerin Louise Bourgeois.

Die New Yorker Galerie Lévy Gorvy verkaufte zwei Bilder von Joan Mitchell für 14 und 7,5 Millionen Dollar. Die rund 300.000 Dollar Messeausgaben lassen sich da wohl verschmerzen.

Auch der Galerist David Zwirner verdiente gut an Werken von Joan Mitchell, deren Nachlass er vertritt. Er verkaufte Werke der Malerin im Wert von 7,5 Millionen Dollar. Immerhin konnte die Galerie Cheim & Read, die zuvor über Jahrzehnte Mitchells Werk verwaltet und gefördert hatte, eines ihrer Gemälde für sechs Millionen Dollar verkaufen.

Damit war die 1992 verstorbene Amerikanerin unangefochten die meist- und bestverkaufte Künstlerin auf der diesjährigen Art Basel. Das ist umso bemerkenswerter, als ihre Werke noch im Vorjahr zu allenfalls bescheidenen Preisen gehandelt wurden. Aber spätestens seit Mitchells Gemälde Blueberry im Mai bei Christie’s in New York für 16,6 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) versteigert wurde, genießen ihre Werke wieder die Aufmerksamkeit der Sammler.

Solche Wertsteigerungen, die immer eine Mischung aus Rationalität und Zufall sind, regen die Fantasie der Besucher von Messen wie der Art Basel oder der Tefaf an. Immerhin soll es laut Schätzungen der Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse weltweit zwischen 1550 und 2232 Milliardäre geben, hinzukommen mehr als 36 Millionen Millionäre. Nicht wenige von ihnen geben ihr Geld für prestigeträchtige Dinge wie Autos, Uhren und Wein aus. Aber nicht nur: Sie treten auch als Kunstsammler auf. Die extrem hohen Messepreise schmerzen sie kaum.

Wer jedoch nicht zu dieser Gruppe gehört und keine der internationalen Großgalerien führt, der muss sich als Sammler wie als Aussteller gut überlegen: Ist Basel, Köln, Maastricht oder New York wirklich eine Reise wert?