Der Druckabfall in der Raumstation sah auf den Instrumenten der Bodenkontrolle so minimal aus, dass man es dort nicht für nötig hielt, die Besatzung eigens zu wecken. Erst nach dem Aufstehen am 30. August wurde den Raumfahrern mitgeteilt, es gebe da etwas zu stopfen – ein kleines Leck im All, über das man am Boden noch lange sprechen sollte.

Die Suche nach einer undichten Stelle auf der ISS funktioniert nach dem Ausschlussprinzip: Das Schott zu einem Modul der Station wird geschlossen. Sinkt der Druck weiter, muss das Leck woanders sein. Stoppt der Druckabfall, muss das Leck sich in diesem Modul befinden. So grenzte man die fehlerhafte Stelle schließlich auf Sojus MS-09 ein, jene auf der Unterseite der ISS angekoppelte Raumkapsel, mit der Alexander Gerst im Juni zur Station geflogen war. "Gestern hat sich wieder gezeigt, wofür unser Notfalltraining gut ist", twitterte Gerst tags drauf, nachdem er und seine Kollegen das Leck provisorisch geflickt hatten. Dann sandte er – Fall erledigt – wieder Luftbilder und Gruppenfotos aus dem Orbit.

Doch während im All Kunstharz das Loch schnell abdichtete, sorgte es am Boden dauerhaft für schlechte Stimmung. Denn die erste Vermutung, dass ein Mikrometeorit die Hülle der Kapsel von außen durchschlagen habe, erwies sich bald als falsch. Fotos der Reparatur zeigten deutlich, dass die Sojus von innen angebohrt worden sein musste. Außerdem waren neben dem etwa zwei Millimeter durchmessenden Loch Kerben im Metall zu erkennen, die wirkten, als sei jemand mit einer Bohrmaschine abgerutscht. Aber wer? Und wann?

Jedenfalls peinlich. Die Sojus ist momentan das einzige Vehikel, das Menschen zur ISS und zurück transportiert. Mit rund 150 Flügen im Lauf von 50 Jahren ist die Kapsel – die einst sowjetische Kosmonauten zum Mond hatte bringen sollen – das Rückgrat der bemannten Raumfahrt. Peinlich für die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, peinlich für den Hersteller RKK Energia, falls da einer ihrer Arbeiter beim Bohren abgerutscht wäre und versucht hätte, den Schaden am Boden zu vertuschen (etwa mit Klebstoff, der sich im All zusammenzog und schließlich aus dem Loch rutschte).

Andere Erklärung gefällig? Vielleicht sei ja jemand an Bord sehr müde und wolle heim, erklärte der ehemalige Kosmonaut Maxim Wiktorowitsch Surajew gegenüber einem Moskauer Radiosender. Eine Spekulation bloß, aber eine, die weltweit für Schlagzeilen sorgte, sodass sich der ISS-Kommandant Andrew Feustel genötigt sah, zu betonen, dass "die Crew damit nichts zu tun" habe. Und am Boden mahnten die Chefs von Nasa und Roskosmos nach einer Telefonkonferenz: Vor Ende der Ermittlungen solle man, Überraschung!, nicht spekulieren. Nun wollen sich die beiden Mitte Oktober am Weltraumbahnhof Baikonur treffen, wenn dort die nächste Sojus startet.

Nur, in aller Ruhe untersucht werden kann die geheimnisvolle Bohrstelle nicht. Sie befindet sich in jenem Sojus-Modul, das vor Rückkehr zur Erde abgekoppelt wird und verglüht.