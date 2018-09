Draußen in der Welt nennt man das, was Thomas Wessel macht: Intendant. In der evangelischen Landeskirche Westfalen heißt das Pfarrer. Der 54-Jährige hat keine Kirchengemeinde zu betreuen, er beerdigt und traut nicht. Was er aus der Taufe hebt, sind Kulturveranstaltungen. Die Bochumer Christuskirche ist als "Kirche der Kulturen" inzwischen ein wichtiger Anlaufpunkt der dortigen Kulturszene.

Wessel bezeichnet sich als Kulturprotestant und sieht sich in der theologischen Folge von Paul Tillich oder Karl Barth. Bei jenen meint Kulturarbeit erweiterten gottesdienstlichen Auftrag. Mission, das war gestern. Heute muss es den Kirchen darum gehen, wieder Boden zu gewinnen im öffentlichen Raum. Boden gutgemacht im buchstäblichen Sinn hat Thomas Wessel, als er zusammen mit der Stadt über die Umgestaltung des 3000 Quadratmeter großen Areals rund um die Kirche beriet und den berühmten Konzeptkünstler Jochen Gerz zur Mitarbeit gewann. Der machte aus der hässlichen Brache den "Platz des europäischen Versprechens". Ein langwieriges Projekt. "14.726 Menschen aus ganz Europa", sagt Wessel, "gaben diesem Platz ihre Namen und sich selber ein persönliches Versprechen." Die Namen wurden in Stein gefräst. Der Platz bildet einen Kontrapunkt zu dem alten Kirchturm der Christuskirche, der die Zerstörung überstand und in dem heute in der ehemaligen Heldengedenkhalle Weltkonzerte zur Versöhnung zwischen den Menschen stattfinden.

Dieser Geist hat in der Christuskirche Tradition: Bis zu seiner Flucht vor den Nazis 1939 war der jüdisch-christliche Pastor Hans Ehrenberg hier Gemeindepfarrer, ein wichtiger Vertreter der Bekennenden Kirche. Ihm zu Ehren wird der Ehrenberg-Preis an Menschen vergeben, die eine "protestantische Position in der öffentlichen Auseinandersetzung" vertreten. Vieles darf künstlerisch ausprobiert werden, nur in einem lässt Thomas Wessel keine Kompromisse zu: Im Sinne Ehrenbergs werden antisemitische oder rassistische Kunstbeiträge strikt abgelehnt. Dass die Intendantin der Ruhrtriennale eine israelfeindliche Band zu den diesjährigen Festspielen einlud, habe auf keinen Fall passieren dürfen.

Im Nachkriegsbau, einem nüchternen Kirchenraum mit einem Kneipentresen und einem Glaskubus, werden kleinere Formate wie das beliebte musikalische Experimentierfeld "urban urtyp" ausprobiert. Ganz sicher unerwartbar will das Programm sein. Außer der Sichtbarkeit des Kreuzes gibt es keine liturgische Vorgaben. Das ist nicht in allen Kulturkirchen so, von denen es nach den neuen evangelischen kulturpolitischen Leitlinien mehr geben soll. Auf die Frage, ob denn auch von Gott die Rede ist, erzählt Wetter gerührt von einer Sängerin, die ins Publikum rief: "Haltet fest an eurer Liebe!" Darauf trat andächtige Stille im Saal ein. "Wäre der Satz von mir gekommen, hätten die Leute gesagt: Das klingt aber jetzt pfäffisch."

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.