Als platze es auseinander. Als löse es sich auf. Als zerfalle das Bauwerk in seine Einzelteile und mit ihm die schöne, stolze, die überwölbende Ordnung. Es ist ein Haus unter Spannung und vermutlich nicht gerade das, was sich der türkische Präsident – ein Freund der Selbstorientalisierung – für seinen Deutschlandbesuch als Kulisse erträumt. "Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten" – diese Zeilen eines Gedichts hatte Recep Tayyip Erdoğan schon vor zwanzig Jahren zitiert und damit die allgemeine Angstlust vor dem Islam gesteigert. Dieser Tage kommt er nach Köln, um dort die neue Moschee einzuweihen, eines der erstaunlichsten Glaubenshäuser auf deutschem Boden, und eines der umstrittensten.

Selbst dem liberalen Köln fällt es nicht ganz leicht, sich mit dem Gebäude anzufreunden. Viele werden den Verdacht nicht los, es könnte sich weniger um ein Gottes- und mehr um ein Staatshaus handeln. Eine Filiale des Fundamentalismus, ausgerechnet hier im aufgerauten Stadtteil Ehrenfeld, zwischen Aldi und Shell, Billigfriseuren und den Hipster-Cafés mit ihren überteuerten Butterbroten.

So wie jede christliche Kirche ist auch die Moschee das Zeichen einer Hoffnung – auf ewiges Leben wie dauerhaftes Bleiben. Sie gibt dem Glauben eine Gestalt, bekundet Stolz und Reichtum und eine Lebendigkeit, die bislang, da sich die Gemeinde in irgendwelchen Hinterhöfen herumdrücken musste, kaum zu greifen war. Doch ist dieses Bauwerk eben auch ein Symbol der Macht, zumal hier die Ditib ihre Zentrale hat, ein sunnitisch-islamischer Verein, der so eng mit der türkischen Regierung verbandelt ist, dass sich der deutsche Verfassungsschutz beunruhigt zeigt und womöglich prüfen will, ob hier staatsgefährdendes Gedankengut ausgebrütet wird.

Und sieht die Moschee nicht wirklich so aus? Wie ein Brüter? Das Kraftwerk eines heiß laufenden Glaubens? Böswillige Zeitgenossen werden es wohl so begreifen, ihnen kommt die Architektur, ihre ungewohnte, auf den ersten Blick kaum zu greifende Erscheinung, vor allem befremdlich vor. Doch auch die muslimische Gemeinde hat mit dem Bau einige Mühe, viele mögen es lieber traditionell, mit mehr Zierrat und weniger betonmodern. So gesehen haben die Architekten mit diesem Gebäude einiges richtig gemacht: Es zeigt einen schönen Eigenwillen. Es schenkt dem Ungreiflichen eine Form. Und es entkommt sogar, wenn man es recht betrachtet, dem Schreckensfeld der Politik.

Paul Böhm heißt der Mann, der dafür verantwortlich zeichnet. Ein Architekt aus Köln, dessen Vorfahren so viele Gotteshäuser planten, dass die Böhms als Dynastie des Kirchenbaus gelten. Pauls Vater Gottfried, heute 98, ist vor allem mit seiner abenteuerlichen Wallfahrtskirche in Neviges bekannt geworden, in der die Architektur zur großen, geheimnisvollen Verlockung wird, zu einer bindenden Kraft. Nicht zufällig lassen sich einige seiner Ideen in der Moschee wiederentdecken.

Schon für den Reichstag hatte Gottfried Böhm einst eine Kuppel entworfen, die jede Erhabenheit aufbrechen wollte. Eben nicht das brütende Pathos, sondern eine gelöste Offenheit sollte das Parlament bekrönen. Ähnlich ist es nun in Köln, wo Paul Böhm den gewohnten Kanon unterläuft. Die hohe Kuppel soll nichts ab- oder ausschließen, sie ist keine Würdeformel. Sie will sich häuten, will der eigenen Starre entkommen.

Auf zwei Seiten wird die Moschee durch frei stehende Wandscheiben geweitet, aus grobkörnigem Beton geformt und doch so schwungvoll und strömend, als handele es sich um ein Spiel, das jederzeit neue Regeln erlaubt und vor allem eines möchte: Verwandlung. Die Bautechnik hat sichtliche Mühe, das wieder einzufangen. Reichlich unbeholfen sieht es aus, wie die wogenden Zwischenräume von Fensterreihen abgedichtet werden. Der Entwurf, könnte man sagen, überfordert die Wirklichkeit (was man womöglich auch als religiöse Aussage verstehen kann).

Jedenfalls hat dieses Gebäude mit dem guten alten Dekonstruktivismus nur wenig zu tun. Die Böhmsche Moschee sucht ihre Wahrheit nicht in der Negation. Viel eher strebt sie nach einer Balance aus Konvention und Abweichung. Sie setzt auf vertraute Formenmuster und dynamisiert sie. Sie öffnet ein Spannungsfeld, in dem das Verbindende seinen Raum hat und das Abweichende erst recht. Darin lässt sich durchaus ein Gesellschaftsbild erblicken und wohl auch eine politische Botschaft.

Im Inneren wird das noch deutlicher: Macht hoch die Tür, das Holztor macht weit, so tritt man hinein und findet sich wieder in einem Raum, der nichts bestimmen, nichts halten will. Die Architektur, so scheint es, möchte jedem Dogmatismus vorbauen und vorbeugen. Dafür gibt es hier erhebende Offenheit auf zartblauem Teppich.

Der ruppige Betoncharme weicht im großen Saal einer Freude am Dekor, die dem eher asketisch gesinnten Böhms ein wenig unangenehm sein dürfte. All diese Sterne! Gold und Silber! Und die Kartuschen mit ihren kalligrafischen Kostbarkeiten! Dabei gleicht die stark verschlungene Konstruktion des Raums, unbestuhlt, unverstellt, in mancherlei Hinsicht der kunstvollen Kalligrafie. Das Gekurve der Schrift – die zarten Schwünge, strudelnden Bögen, fliegenden Punkte – findet in der Architektur ein fast schon kongeniales Gegenüber.

In der islamischen Vorstellung schrieb Gott die Suren in Mohammeds Herz, und erst der Erzengel Gabriel brachte sie auf dessen Zunge. Koran heißt übersetzt Lesung, Vortrag, Rezitation – und so liegt die Wahrheit vor allem im Sprechen. Sie ist ebenso flüchtig wie viele der Kalligrafien, die der Wahrheit eine Form geben, indem sie sie beweglich halten. Die Buchstaben bilden keinen Text, sie bieten eine Aufführung – und die Architektur der neuen Moschee tut es ihnen gleich. Sie wirkt selbst wie ein großes Ornament, eines, das die Glaubens- und Alltagswelt umfängt.

In dieser Architektur, in der das Lastende und das Schmückende kaum zu trennen sind, zeigt sich das erstaunliche Selbstbewusstsein der Moschee. Der Glaube versteckt sich nicht, er bietet sich dar in aller Offenheit, und nicht zuletzt das, die unverhohlene Verbindung von Transparenz (des fensterreichen Bauwerks) und Transzendenz (als Glaubenserfahrung), dürfte manche erzürnen. Sie werden der Architektur vorwerfen, ihr Freisinn sei nur vorgetäuscht. In Wahrheit werde hier eine Welt in der Welt errichtet, in der man Frauen klein und das deutsche Recht fernhalte. Tatsächlich ist die Moschee weit mehr als nur ein Gotteshaus, es gibt zahlreiche Nebensäle und Seitentrakte, kleine Extragebäude und sogar eine Ladenpassage auf dem engen Grundstück. Mit Bibliothek und Fast Food, mit einer Akademie und Verwaltungsräumen ist etwas entstanden, das man als Parallelkosmos empfinden kann oder ebenso gut als urbanen Raum. Allen steht hier alles offen, und niemand sollte sich wundern, wenn demnächst die breiten Freitreppen, die hinaufführen zum beschaulichen Vorplatz der Moschee, von der Kölner Jugend belagert werden.

Selbst die beiden Minarette sind so herrlich unbajonetthaft und grazil, als wollten sie jeden im Quartier mit ihrer Schönheit verlocken. Kein Muezzin wird je hinaufsteigen, es gibt keine Treppe, die Türme sind innen hohl. Wer möchte, kann hineintreten in die Superröhren und gen Himmel schauen. Er weiß dann, was das heißt: ungläubiges Staunen. Höhenrausch mit beiden Beinen fest am Boden.