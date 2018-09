Als verweichlichte Pressepussy und Loserin (kleines Kind zu Hause, wenig Cash, gut erzogen) fühlte ich mich von dem neuen Ratgeber Das ist Alpha! Die 10 Boss-Gebote von Kollegah (diesem Rapper, dem immer wieder Antisemitismus und Sexismus vorgeworfen werden und dessentwegen sie den Echo abgeschafft haben) irgendwie sofort MITGEMEINT, wie man als Feminazi so sagt, und das, obwohl ich theoretisch gar kein Boss sein kann. Denn gleich zu Beginn des Textes informiert Kollegah den Leser, dass es sich um ein "selbstbewusstes MÄNNER-Buch in einer vermehrt androgyn gewordenen Gesellschaft" handele, was den "verweichlichten Pressepussys" halt selten schmecke. Ganz falsch, ich wollte sofort erfahren, wie ich mich zum Boss transformieren konnte, und marschierte, zwei Kinder auf den Schultern (Abhärtung!), durch den pussyhaften Prenzlauer Berg, das Telefon, auf dessen Display ich die zehn Regeln des Bosses studierte, hing an einer dieser neumodischen Schnüre, die jetzt alle haben, um meinen Hals. Das Ziel sei es, sich aus dem "Hamsterrad des Alltags" zu befreien und somit seinen Demütigungen zu entgehen. Ich nickte heftig. In einer Mischung aus Pick-up-Artist-Literatur (wie schaffe ich es, dass Frauen mich geil finden?) und Motivationsratgeber für heterosexuelle Männer lernte ich an sozialdarwinistischen Idioten-Beispielen aus der Tierwelt, was mir bisher einfach nicht klar gewesen war: Jeder ist seines Glückes Schmied in Germany, und Geld muss man haben, "Meister" (so wird der Leser immer wieder angeredet, meistens ist er allerdings ein "Lappen", denn Kollegah ist von der motivierenden Kraft der Verachtung überzeugt). Okay, ich war zugegebenermaßen ein Lappen, weil ich noch immer keinen eigenen AMG Mercedes hatte. Kollegah erklärte mir, dass ich das ganz leicht ändern könne, wenn ich mir das Alpha-Mindset zulegen würde, in zehn einfachen Schritten.

Dafür, so las ich, brauchte ich nur: Disziplin, Ausdauer und Abhärtung (ruhig mal auf dem Boden schlafen, ja?). Einen eisernen Willen auf dem Weg zu meinen Zielen. Keine Ausreden mehr, immer bereit sein. Keine kriminellen Geschäfte, keine Drogen (ist nicht alpha), das Geld zusammenhalten ("Gib nur, was du hast"), und Bildung sei echt auch wichtig ("Mens sana in corpore sano, wie der Lateiner sagt"). Außerdem Kampfsport. Ich würde auch aufhören müssen, mir von anderen etwas sagen zu lassen beziehungsweise einen Fick auf sie zu geben, außer natürlich von Kollegah und dem 10-Punkte-Programm. Zu meiner Irritation wies dies immer wieder ironische Brechungen auf (Fotos im Gladiatoren-Outfit), was mir als verweichlichter Studentin und System-Biene natürlich gar nicht gefiel, denn ich wollte endlich Klarheit nach dieser ganzen poststrukturalistischen Scheiße. Aber dann verstand ich, dass der Boss nur ironisch wurde, um ironisch ungebrochen sprechen zu können. Denn in Wahrheit war es uns beiden ernst. Beide litten wir seit je unter den Niederungen des Alltags und der unentwegten Kränkung, die er ist. Beide hatten wir als Antwort einen Kopfsprung in die sogenannte Selbstoptimierung gemacht (ich: mehr Yoga, mehr Kosmetik, mehr Arbeit und er: mehr Kampfsport, mehr Cash, mehr Arbeit), allein unsere Bezugssysteme waren andere (in meinem Bezugssystem etwa galten Homophobie, Antisemitismus und krasser Ehrgeiz seit je als unfein). Und so wäre Kollegahs Motivationsbuch, wenn sein Autor nicht immer wieder so antisemitisch, homophob und frauenfeindlich auffiele, eigentlich der Integrationsratgeber der Stunde (er sagt sogar, Toleranz sei mega wichtig). Wirklich, die Regierung könnte das Buch an problematische junge Männer verteilen (die es wahrscheinlich eh schon haben), und sie würden alles so machen, wie Horst Seehofer es will. Dem Staat nicht auf der sogenannten Tasche liegende, unkriminelle, nicht drogenabhängige, super integrierte Männer, die viel Geld verdienen wollen und Frauen gentlemanlike behandeln.

Als ich das verstand, erlitt ich im Prenzlauer Berg einen Nervenzusammenbruch. "Sie sind von der Selbstoptimierung total ausgepowert. Sie müssen jetzt erst mal an Ihrer Mindfulness arbeiten", sagte die Krankenschwester an meinem Bett, und ich griff sofort nach dem Telefon, das an meinem Hals baumelte, um ein Achtsamkeits-Studio zu gründen, in das auch Kollegah kommen wird, sobald er so weit ist.