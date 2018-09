Das Kreuzworträtsel als PDF

Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 Spitzen zwischen Scheune und Stallung die Ohren 11 Eher Leidenschaft als Erwerbstrieb ist Quell seines Tatendrangs 14 Das Kompliment eines Eitlen ist nur ein ... (Sully Prudhomme) 16 Anzeigedienstleister – à la Thermometer? 19 Ein Ort, an dem gewöhnlich 17 senkrecht zum Business gehört 20 Hier Hugin, da Rudi, mal Hans, auch Abraxas geheißen 21 Was eifrigste Wanderer mal werden? Was beim Schematisieren nützlich werden mag! 22 Das Störende an Rechnungen anders als an Mücken 23 Sprichwörtlich: Wer nur ... vor sich sieht, dem knicken die Beine bald 25 Jener Mr. Lee, der Peter Parkers Heldentum erspann 26 An manche hat man zuckersüße Erwartungen bei der 15 senkrecht 27 Wie hört, wer Ohren hat zu hören? 28 Der Leib will atmen und der Geist ... (Baltasar Gracián) 31 In südlichen Breiten: sowohl sehr lang als auch recht hoch 32 Verdrehter Mieter: Mitbewohnerablehner 34 Adresse der Höchsthausbewohner 35 Saubere Forderung wider die Vermengelage 37 Netzeknüpfer aus dem Elektronik-Shop 38 Gibt exorbitant weit hergeholte Antworten auf Erdenkinderfragen 39 Wie Klasse ist während Klassenfahrt 41 Vorname eines der biblischen 23 waagerecht 42 Mitteilungsminimierungsmittel der brutalen Art 43 Zählen hier zu den Verandenverwandten, da zu den Stufenformvollendeten

Senkrecht:

1 Geht’s wem darum, freut er sich über Publikum 2 Ein weibliches Pendant, oheimwärts gedacht 3 Nicht unbedingt mit Asphaltkocher und Walze im Einsatz, sondern mit Voransinn und Weiterdenke 4 Beschert Carambolage-Spielern Vielfelderwirtschaft 5 Hat die Wellen im Land zwischen den Meeren 6 Länger als die Kunst, kann Leben kürzen 7 Sprichwörtlich: ... macht arm bei allem Reichtum 8 Zündende Idee aus feurigen Kochrezepten 9 Mit seiner Weißheit zierte sich manche Hoheit 10 Die viel verglichene Unvergleichliche im Kriminalisten-Job 11 Mit jeder steigt der Preis fürs Chalet 12 Als Speise der Götter bekannt schon vor Langem, in ihrer indischen Heimat 13 Alle, die’s angeht, stehen drauf – Order zum Ende opulenten Schlemmens 15 Wenn ... ist, muss man schneiden (Bauernregel) 17 Ein bodenständiger könnte beispielsweise 27 senkrecht sein 18 Elemente in der Schwedische-Gardinen-Fertigung 23 Bilanz der Glücklichen: Viel ausprobiert, wenig ... haben 24 Tafelrundentreffpunkte hinter mittelalterlichen Mauern 27 Mobiltelefonist hat einen, ist auch quasi einer 28 Passendes Angebot für jene, die uns kalte Schulter zeigen 29 Schlaginstrument, rein pflanzlich 30 Manch so Genannter fühlte dank des 41 waagerechts den Adel 33 Die Menge macht den Künstler ... und scheu (Goethe) 34 Strömungstechnisches Wiederholwort aus dem Lied vom Liebebringer aus der Sternenmitte 36 Unterwelt-Größe des Nordens, halb schon Oberwelt-Beleuchter des Südens 40 Klassischer Cheftitel, inzwischen auf den Hund gekommen

Lösung von Nr. 2451 (ZEITmagazin Nr. 39/2018):

Waagerecht:

6 WASSERFAELLE 12 ALAI(-Gebirge) 14 MITTELPUNKT 17 Buch-EINBAND 19 die und das ZAHLEN 20 Spiel- und STANDBEIN 21 LERNEN 22 STONEHENGE 24 DENKERSTIRN 25 REIBUNG 27 TUN 28 TIEF 29 TEER 30 SETH 31 lille = klein (schwed.) und Stadt LILLE 33 ONTARIOSEE 36 Spiel "Stille POST" 37 per Tastatur EINGEBEN 38 SERIFE 39 SCHOLLEN, Fische und Erdklumpen 40 STEINERN

Senkrecht:

1 KATZENTISCH 2 alte Münze HELLER und heller 3 HEKTOR ("Ilias") 4 NEID 5 Foto-, Musik-ALBEN 6 Müller-Westernhagen, "WILLENLOS" 7 STARKULT 8 SEHNEN 9 Cyndi Lauper, "Girls Just Want to Have FUN" 10 ANSTIFTEN 11 LENE von Helene (Fischer, "Atemlos") 12 ANBEISSEN 13 INNENHOF 15 PENSION, Unterkunft und Ruhegehalt 16 TANNE 18 (accent d’) AIGU in été = Sommer (franz.) 22 STENGEN 23 HEROS 25 REINE = Königin (franz.) 26 Wald-/Blau- und Stachel-BEERE 28 TEIL 29 TABS 32 LEON = Löwe (span.) 34 RETO aus T-o-r-e 35 EIRE = Irland (ir.)