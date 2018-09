Vor einem Jahr war #MeToo plötzlich überall: Weltweit brachten Frauen Übergriffe und Demütigungen ans Licht. Zahlreiche Männer an den Spitzen von Filmfirmen und Fernsehsendern verloren ihre Jobs oder wurden angeklagt. Was hat #MeToo außerdem verändert? Für ganz normale, hollywoodferne Menschen, in Büros, in Kneipen, im Einkaufszentrum? Frotzeleien unter Kollegen, Flirts unter Fremden: Haben sich Grenzen verschoben zwischen Männern und Frauen? Charlotte Parnack, 36, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, und Francesco Giammarco, 31, ledig, keine Kinder, haben schon in der Redaktion über diese Frage gestritten. Jetzt sollen sie raus und sich unter anderen Frauen und Männern ein Bild machen, in Hamburg. Gemeinsam.

1. "Fängt ja gut an"

Ein Spätsommermorgen. Auf dem Weg zum ersten Termin biegen wir beim Bäcker ab. Im Hintergrund läuft leise Musik. Francesco langweilt sich und beginnt zu tanzen.

Verkäuferin: Sie können gut tanzen.

Er (stolz) : Danke!

Verkäuferin: Soll ich die Musik lauter machen? Dann können Sie zusammen tanzen.

Sie: Das ist nett. Aber wir sind Kollegen.

Verkäuferin: Na und? Ich hab bei der Weihnachtsfeier auch mit meinem Chef getanzt. "Komm her, dich hatte ich heute noch nicht", hat er gesagt. Ich kann gar nicht tanzen. Aber das war lustig.

Er: Klarer Fall: #MeToo.

Sie: Fängt ja gut an.

2. "Das hat ja auch etwas mit Macht zu tun"

Das Frühstück in der Hand, laufen wir am Wasser entlang. Unser Ziel: ein Bistro nahe der Außenalster. Vor dem Laden lümmelt ein Labrador in der Sonne, alte Männer trinken Kaffee. Aus der Küche dringt Klappern und Rufen, die Mitarbeiter bereiten das Mittagsgeschäft vor. Eine zarte Frau eilt auf die Terrasse. Es ist Silvana, die Wirtin. Sie leitet den Laden zusammen mit ihrem Mann.

Sie: Werden Sie bei der Arbeit anders behandelt als Ihr Mann?

Wirtin: Na klar. Schon von Praktikanten muss ich mir anhören: Krass, dass du als Frau hier genauso viel zu sagen hast wie dein Mann.

Sie: Daran hat #MeToo nichts geändert?

Wirtin: Ach ... Das mit dem Praktikanten war erst in diesem Sommer. Wir sind hier ja nicht in Hollywood. Den Praktikanten musste ich mir schon selbst zur Brust nehmen.

Er: Hat er das verstanden?

Wirtin: Null! Ein paar Tage später sagt der zu mir: "Bist du dumm, oder was?" Der hat nicht mal bemerkt, wie er sich im Ton vergriffen hat. Soll ich so einem mit #MeToo kommen?

Sie: Würde ihm vielleicht nicht schaden.

Wirtin: Das bringt doch nichts. Wir haben manchmal eine Aushilfe, der Typ ist fast 40. Der hat schon öfter den Frauen übel hinterhergestarrt. Letztens geht eine Kollegin mit einem Tablett an ihm vorbei – und er haut ihr auf den Po. Ich hätte dem das Tablett über den Kopf gezogen!

Sie: Erleben Sie so etwas auch mit Kunden?

Wirtin: Hier nicht. Aber früher, als Kellnerin! Da hat meine Chefin gesagt: "Du kannst morgen frei haben – du musst dich heute Abend nur mit dem Freund meines Mannes an den Tresen setzen." Der war 60! Und ich 25. Die Frau wollte mich verkaufen. Der Typ selbst war noch schlimmer. Damals war ich verheiratet – und der sagt: Ist doch egal, wir fragen deinen Mann, wie viel er haben will.

Sie: Heute passiert Ihnen so etwas seltener?

Wirtin: Ich bin jetzt 40 und nicht mehr so naiv. Das hat ja auch etwas mit Macht zu tun.

Während des Gesprächs schauen ständig Mitarbeiter hilfesuchend aus der Tür. Die Wirtin muss wieder an die Arbeit.

Er: Vor deiner Elternzeit warst du auch Chefin, Charlotte. Und dein Ressort bestand fast nur aus Männern.

Sie: Aber die haben mich ernster genommen als ich mich selbst.

Er: Hatten die Jungs Angst vor dir?

Sie: Zumindest nicht, weil ich einem von ihnen auf den Po geklopft habe!

Er: Stimmt die Legende, dass du mal einen Redakteur nach Hause geschickt hast, weil er kurze Hosen trug?

Sie: Ich finde, das ist eine hübsche Legende.

Er: Schon diskriminierend.

Sie: Er hat es nicht unter #MeToo getwittert. So schlimm kann es nicht gewesen sein.

Er: Was hast du immer gegen #MeToo?

Sie: Gar nichts. Ich finde es gut, wenn Opfer aussprechen, was ihnen passiert ist. Ich fände es nur sinnvoll, wenn das auf ein Ziel ausgerichtet wäre. Ein Hashtag ist ja noch keine soziale Bewegung. Alle schreiben, was ihnen passiert ist – was folgt daraus?

Er: Sensibilisierung. Immerhin hat #MeToo dazu geführt, dass sich Männer und Frauen an die Arbeit gemacht und versucht haben, Ungerechtigkeiten aufzudecken.