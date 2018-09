Es gehört zum Standardrepertoire des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, sich von der AfD zu distanzieren. "Wir wollen die AfD schlagen, nicht mit ihr koalieren", sagte Kretschmer im November 2017 der ZEIT. Niemals wolle er mit dieser Partei zusammenarbeiten. Er hat diese Aussage mehrfach, in vielen Varianten, wiederholt.

Aber je nach Ausgang der Landtagswahl im Herbst 2019 könnte sich die Frage stellen: Ist Kretschmer mächtig genug, diesen Kurs auch gegenüber seiner Partei durchzuhalten? Der Ministerpräsident hat in der zurückliegenden Woche zwei erstaunliche Vorfälle innerhalb der Union mit angesehen, die es in sich haben. Vorfälle, die das Verhältnis der CDU zur AfD betreffen – und die ihm lange nachhängen werden.

Der erste dieser Vorfälle ist eine ganz offensichtliche Niederlage Kretschmers. Frank Kupfer, Sachsens CDU-Fraktionschef, trat vor zwei Wochen krankheitsbedingt zurück. Als die Fraktion jetzt Kupfers Nachfolger wählte, setzte sich nicht jener Mann durch, den Kretschmer vorgeschlagen hatte – Sachsens früherer Justizminister Geert Mackenroth. Stattdessen rebellierten die Abgeordneten – und wählten den Einzigen, der es gewagt hatte, ebenfalls seinen Hut in den Ring zu werfen. Sie entschieden sich für Christian Hartmann, den bisherigen innenpolitischen Sprecher. Einen Kandidaten, der nicht "mit politischer Korrektheit in Perfektion" auffällt, wie ein Abgeordneter sagt, sondern dem man zünftige Bierzeltreden zutraut. Und der der AfD ein wenig ähnlich ist.

Zwar erklärte dieser Christian Hartmann bald: "Die AfD ist unser politischer Hauptgegner!" Doch weigerte er sich schon in einer Pressekonferenz unmittelbar nach seiner Wahl, eine Koalition mit der AfD gänzlich auszuschließen.

Warum kann der Fraktionschef etwas nicht ausschließen, was der Ministerpräsident längst ausgeschlossen hatte? Weil er schon plant für eine Zeit nach Kretschmer? Weil in der Fraktion jetzt eine neue Ära angebrochen ist – eine, in der man sich vom eigenen Ministerpräsidenten nichts mehr vorschreiben lassen will, schon gar nicht, wen man zum Chef wählt?

In jedem Fall entspricht Hartmanns Haltung dem Geist, der gerade durch die CDU-Fraktion in Sachsen weht: Man will die AfD einerseits schlagen bei der Landtagswahl. Geheuer ist sie kaum einem der Abgeordneten.

Andererseits will man sich auch ein kleines Hintertürchen offenhalten, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD nicht für alle Zeiten ausschließen.

Denn was, wenn die Wahl in einem Jahr mit einer Konstellation endet, in der nur zwei Koalitionen denkbar sind – CDU und Linke oder CDU und AfD? Viele Konservative in der Unionsfraktion graut es bei der Vorstellung, sich von der Linken auch nur tolerieren zu lassen, die man über Jahrzehnte leidenschaftlich bekämpft hat.

Michael Kretschmer weiß andererseits auch: Der Tabubruch, den eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeuten würde, würden ihm viele nicht verzeihen.

Zumal es den Anschein hat, als könne Kretschmer sich jetzt schon, ein knappes Jahr vor der Wahl, nicht dagegen wehren, dass seine Sachsen-CDU beginnt, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Die Ereignisse in Meißen zeigen das.

In der Kleinstadt wurde am Sonntag der Oberbürgermeister gewählt – und dass sich dabei der von der CDU unterstützte Kandidat durchsetzte, dürfte er vor allem der AfD zu verdanken haben.

Über diese Bürgermeisterwahl wurde viel berichtet, bundesweit. Das lag an einem besonderen Kandidaten: Frank Richter, einst Präsident der Landeszentrale für politische Bildung, war als parteiloser Kandidat angetreten; unterstützt von einem rot-rot-grünen Bündnis. Deutlich schlug er in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen Amtsinhaber Olaf Raschke, der als Kandidat der CDU ins Rennen ging. Abgeschlagen auf Platz vier landete der Mann von der AfD, Joachim Keiler, mit 13,7 Prozent. Nur die absolute Mehrheit erreichte Richter in der ersten Runde nicht.