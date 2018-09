Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer lauten Party und ein Gast schreit Ihnen zweieinhalb Stunden lang Ansichten ins Gesicht, mit denen Sie zum größten Teil übereinstimmen. Etwa so fühlt sich Michael Moores neuer Film Fahrenheit 11/9 an, der nun in den USA in den Kinos läuft.

Am Anfang des Filmes steht die Frage: "How the fuck could that happen?" Wie konnte es passieren, dass Trump Präsident geworden ist? Diese Frage ist mittlerweile allerdings so oft gestellt worden, dass ich, schon bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte, etwas ermüdet von ihm war. Ich hatte gelesen, dass der Film nicht gut aufgebaut sei, dass er zu viele Themen anspreche, dass er zwischen dem Aufstieg Trumps und dem Untergang Flints, Moores armen Heimatortes in Michigan, hin- und herspringe, ohne dass man immer genau verstehe, wo die Verbindung sei.

Und an alldem ist auch etwas dran. Mich hat das aber nicht gestört. Denn für mich ist Fahrenheit 11/9 der Film eines Mannes am Rande des Nervenzusammenbruches. Und das ist ein Zustand, in dem sich viele Menschen in Amerika befinden.

Tatsächlich hat Moore Amerika immer wieder gewarnt. In seinem Film Roger & Me hatte er angekündigt, dass General Motors pleitegehen und ganze Städte mit sich reißen könne. In Bowling for Colombine, dass die Massenschießereien nur noch weiter zunehmen würden. In Fahrenheit 9/11 (auf den der Titel des aktuellen Films anspielt), dass den Amerikanern unter dem Vorwand der Sicherheit die Freiheit genommen werde. In Capitalism: A Love Story, dass der Kapitalismus die Demokratie auffresse.

Aber es hat sich nie etwas geändert.

Er hat Hillary Clinton im Wahlkampf gewarnt, dass Michigan, dieser arme, heruntergewirtschaftete Industriestaat, seine Heimat, nicht hinter ihr stehe und dass Trump die Präsidentschaft gewinnen könne (was Moore im Film ausführlich erwähnt).

Aber sie hat nicht auf ihn gehört.

Und dann kommt Obama in seinen letzten Monaten als Präsident nach Flint, weil das bleiverseuchte Wasser dort seit zwei Jahren die Einwohner sterben lässt. Aber was macht er? Obama spielt das Problem in Moores Augen herunter. Moore zeigt Obama, wie er an dem verseuchten Flint-Wasser nippt und später friedlich mit dem republikanischen Gouverneur zusammensitzt, der die Wasserkrise verursacht und nie bekämpft hat.

Fahrenheit 11/9 (der 9. November war der Tag, an dem offiziell feststand, dass Donald Trump Präsident sein würde) ist die wütende Abrechnung eines enttäuschten Demokraten mit seiner eigenen Partei. Einer Partei, die, wie Moore es im Film sagt, geholfen habe, "den Weg für Trump zu bereiten".

Dass Moore es sich mit seiner Kritik manchmal ein wenig einfach macht, fällt einem erst so richtig auf, wenn man die laute Party verlassen hat. Hatte Obama damals nicht 170 Millionen Dollar Hilfsgelder für Flint im Senat durchgesetzt? Moore erwähnt das in seinem Film nicht. Und ja, es stimmt, dass Bill Clinton die Politik der Demokratischen Partei von links nach rechts verschoben hat. Aber dass Moore daraus die Bereitschaft der Demokraten zum politischen Kompromiss mit den Republikanern als Ursünde ableitet, die letztendlich zu Trump geführt habe, das macht einen dann doch stutzig. Welches Bild von Demokratie hat Moore?

Auch wenn es so scheint, als sei Washington völlig kaputt – selbst 2017 hat der Kongress 97 Gesetze mit den Stimmen beider Parteien verabschiedet. Eines davon hat ein Programm zur Früherkennung von Schwerhörigkeit bei Kindern erweitert, ein anderes die Ausbildungszuschüsse für Veteranen erhöht. Gemeinsam haben Demokraten und Republikaner neue Sanktionen gegen Russland verhängt und sich auf einen Verteidigungshaushalt geeinigt.

Und dennoch haben Millionen Demokraten aufgehört zu wählen. Sie haben, wie die Menschen in Flint, das Gefühl, dass ihre Partei sie in den wirklich wichtigen Fragen im Stich gelassen habe.

Die Lösung sieht Moore in den jungen, linken Kandidaten, die sich überall im Land im November zur Wahl in den Kongress stellen. Fahrenheit 11/9 ist daher Moores vielleicht letzte Warnung an die Amerikaner. Es gibt eine linke Alternative zum Establishment. Ihr müsst sie nur wählen. Sonst werdet ihr Trump, der immer wieder die Frage gestellt hat, warum es in Amerika keinen Präsidenten auf Lebenszeit gebe, nie wieder los.