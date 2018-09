Hanna Jacobs, 30, ist Pfarrerin im "raumschiff.ruhr", einem Gemeindepionierprojekt in Essen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

"Und wie viele kommen da so?", werde ich in letzter Zeit häufig gefragt. Mal mit Skepsis, mal mit hoffungsvoller Erwartung, und meistens ahne ich, dass mein Gegenüber möglichst keine Zahl unter 300 hören möchte. "Ach so", sagen sie dann, wenn ich eine Zahl deutlich unter 300 nenne, "das sind ja nicht so viele."

Viel hingegen sind die etwa 3000 Gemeindeglieder, aus denen eine durchschnittlich große evangelische Kirchengemeinde besteht. In den meisten Fällen würden sie nicht alle gleichzeitig in ihr jeweiliges Kirchgebäude passen, doch das erwartet auch keiner. Es ist grob geschätzt, aber nicht unrealistisch, wenn man davon ausgeht, dass ein Pfarrer etwa 98 Prozent seiner Zeit auf die Vorbereitung oder Durchführung von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen aufwendet, an denen 98 Prozent der Gemeindeglieder gar nicht teilnehmen. Landauf, landab finden Bibelgesprächskreise mit fünf Teilnehmerinnen statt und, ohne meinen Kolleginnen und Kollegen die Frühstückslektüre vermiesen zu wollen, die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist auch nur am Heiligabend dreistellig. Ausnahmen bestätigen hier erfreulicherweise die Regel.

Betriebswirtschaftlich lohnt sich das alles nicht. Weder die kleine Neugründung noch das große Mutterschiff. Es muss andere Kriterien dafür geben, was in der Kirche lohnenswert ist. Es muss konkreter nachgedacht und verabredet werden, was wichtig ist und wo man dementsprechend Zeit und Geld investieren möchte. Und wann man die Investition dieser Ressourcen als erfolgreich betrachtet. Wie definiert man Erfolg, wenn die demografische Entwicklung alles den Bach hinuntertreibt?

Die Zahlen sind schlecht – so viele Kirchenmitglieder wie jährlich versterben werden weder hineingetauft, noch treten sie ein oder über. Der Anteil der als katholisch oder evangelisch registrierten Christen in Deutschland wird vermutlich weiter sinken. Obwohl ich die Erste wäre, die sich freute, wenn ich da falsch läge.

Nach der kapitalistischen Logik des "Je mehr, desto besser" ist das eine Bankrotterklärung. Doch der Reichtum der Kirche hat, theologisch gesehen, wenig mit den aktuellen Mitgliederzahlen zu tun. Er zeigt sich vielmehr dann, wenn selbstlos denen geholfen wird, die sich nicht selber helfen können. Ein Seitenblick zurück zur Wirtschaft zeigt wiederum: Längst gibt es Unternehmerinnen, wie die Textilfabrikantin Sina Trinkwalder, denen neben Gewinn auch Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung wichtig sind. Zahlen sprechen eben doch nicht einfach für sich. Eine Kirche, die weiß, was ihr wichtig ist, und darauf ihre Kraft verwendet, kann auch bei kleiner Mitgliederzahl gesellschaftlich relevant sein. Gerade auch kleine Gruppen können Ausstrahlung gewinnen und in ihrem Umfeld Veränderung bewirken. Die Frage "Warum macht ihr das?" bringt übrigens viel weiter als die Wieviel-Frage. Beide Seiten.